Der Seniorenbeirat der Stadt Kaiserslautern hat eine neue Vorsitzende. Lisa Niegemann wurde bei der konstituierenden Sitzung am Donnerstagnachmittag aus den Reihen der Mitglieder gewählt. Sie gehört zu den Gründungsmitgliedern des Senioren-Netzwerks Kaiserslautern (SeNeKL), ist dort im Vorstand aktiv und bekleidete seit 2020 das Amt der Schriftführerin im Seniorenbeirat. Ihr liegen besonders der Ausbau von Angeboten, die Stärkung der digitalen Kompetenz älterer Menschen sowie die Einrichtung eines Seniorenbüros am Herzen. Darüber hinaus möchte sie das ehrenamtliche Engagement der Senioren fördern, auch um Einsamkeit vorzubeugen.

Am 22. März waren alle Kaiserslauterer, die 60 Jahre und älter sind, dazu aufgerufen, einen neuen Seniorenbeirat zu wählen. Von den 29.465 Wahlberechtigten gaben 4639 ihre Stimme ab (15,74 Prozent). Der neu gewählten Seniorenvertretung gehören an: Karin Fuchs, Peter-Andreas Becker, Elisabeth Heid, Horst Hamacher, Valentina Dederer, Hans Jürgen Eicher, Markus Lambrecht, Lisa Niegemann, Dorothee Ruster-Hebel, Harry Mannweiler, Barbara Winkmann, Otto Franz, André Dymczynski, Stefan Schmitt, Michael Majewski, Friedrich Klos, Hans Schneider, Jürgen Schwarz, Hans Vögler und Horst Preyer. Der Seniorenbeirat ist Ansprechpartner für ältere Menschen bei Problemen des Alltags und des Alters. Er arbeitet überparteilich und interkonfessionell und berät den Stadtrat und seine Ausschüsse.