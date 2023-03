Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Zu den wenigen Mannschaften, die den Damen des 1. FC Kaiserslautern in der Basketball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar in dieser Saison das Wasser reichen können, zählt definitiv der ATSV Saarbrücken. Am Sonntag (14 Uhr) kommt es in der Sporthalle der Betzenberg-Grundschule zum direkten Aufeinandertreffen der beiden Titelaspiranten.

Dass die Entscheidung im Kampf um die Meisterschaft in den direkten Duellen der Spitzenmannschaften fallen wird, gilt als ausgemacht. Das Leistungsgefälle innerhalb der Liga ist gewaltig, wie der