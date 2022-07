Die Lions Hilfe Landstuhl unterstützt die Tafel des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Sickingenstadt. Für 1000 Euro konnten dringend benötigte Lebensmittel für Familien, die regelmäßig zur Tafel kommen, dazu gekauft werden. DRK-Tafelbeauftragte Kim-Ute Britz zeigte sich dafür dankbar, denn die Zahl der Landstuhler Tafelfamilien sei sehr hoch. Neu dazu gekommen seien in den vergangenen Monaten viele Mütter mit Kindern, die aus der Ukraine geflüchtet sind. Übergeben wurden die Lebensmittel vor dem E-Center von Michael Jahke. Der Markt in Ramstein spendet schon lange und besonders häufig Lebensmittel für die Tafel in Landstuhl. Auch für die Lions Hilfe ist es nicht die erste Spende, sie unterstützte die Tafel bereits 2008 bei der Anschaffung des ersten Kühlfahrzeugs.