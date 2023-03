Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Linus Schäffler aus Enkenbach-Alsenborn schreibt weiter an seiner Erfolgsgeschichte im Reitsport. Er hat die Zeit der drastischen Einschränkungen während der Corona-Pandemie genutzt, um sich weiterzubilden. Auch wenn noch keine Aussicht auf ein Reitturnier im Amateursport besteht, bleibt er optimistisch und fiebert seinem ersten Start in der neuen Saison entgegen. Auch deshalb, weil mit dem vierjährigen Oldenburger Fuchswallach So Magic ein neues und vielversprechendes Nachwuchspferd im Stall steht.

Mit 14 Jahren ist der zielstrebige Schüler schon sehr weit auf der Erfolgsleiter gestiegen. Das soll auch so weitergehen. „Ich hoffe, dass die Einschränkungen schon bald gelockert