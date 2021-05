Linus Schäffler ist im Dressursport der Hahn im Korb. Mittlerweile ist das Dressurreiten eine von Amazonen beherrschte Sparte des Reitens. Trotzdem hat es der 13-jährige Schüler aus Enkenbach-Alsenborn geschafft, durch seine Leistungen in den E-Kader der Dressur des Pferdesportverbandes Pfalz aufgenommen zu werden, als einziges männliches Mitglied.

Ausschlaggebend für seine Aufnahme in den Förderkader sind seine letztjährigen Erfolge. Linus Schäffler kann mit seinem Erfolgspferd Planetino auf eine erfolgreiche Saison in der Dressur bis zu Prüfungen der Klasse A mit zwei Sternen zurückblicken. Die beiden gewann im letzten Jahr den Pfälzer Zukunftspreis der Sparte Dressur und belegten bei den Pfalzmeisterschaften in Zweibrücken den dritten Platz. Auf diese Erfolge lasse sich aufbauen, erkannte selbst der pfälzische Pferdesportverband und berief den 13-jährigen Schüler in den Förderkader.

Erste Reitstunde mit acht

Mit acht Jahren hatte der junge, vielversprechende Reiter seine ersten Reitstunden und war gleich begeistert. Sein Hang zum Reitsport blieb auch nach harten Trainingseinheiten ungebrochen, und so gab es vor vier Jahren für ihn und seine drei Jahre ältere Schwester Johanna das erste Pferd. Planetino, ein kleiner, dunkelbrauner Trakehner. Mit einem Stockmaß von 1,59 Meter schon ein Großpferd mit dem Schwerpunkt Dressur.

Planetino, oder „Der kleine Planet“, ist absolut zuverlässig und behält immer die Nerven“, lobt der junge Reiter sein Tier. Auch wenn es im Reitturnier mal hektisch wird, auf ihn kann sich der Dressurspezialist immer verlassen. „Er ist derart schlau, dass er sich alle Dressuraufgaben sofort merken kann“, lobt ihn sein Reiter. Zwischen Pferd und Reiter besteht immer ein harmonisches Miteinander. Beide sind Jahrgang 2006, wobei das Pferd sechs Wochen älter ist als sein Bereiter.

So fing alles an

Der hübsche Planetino wurde in Seeon auf dem Trakehnergestüt Heise geboren und ist ein Nachkomme des berühmten Caprimond. Noch ohne große Ausbildung kam das Pferd nach Enkenbach-Alsenborn auf den Hof von Linus Schäfflers Eltern, die einen Bauernhof bewirtschaften. „Es machte sich eigentlich recht gut, ein Pferd, das vor seiner Ausbildung stand, und die beiden Reitanfänger Johanna und Linus“, erinnert sich Mutter Karin Schäffler, eine promovierte Tiermedizinerin.

Berufsbedingt hatte sie wie auch ihr Gatte als Landwirt schon frühzeitig Umgang mit Tieren und hauptsächlich mit Pferden. Zusammen mit den Trainern wurden erste Lektionen für den Dressursport erarbeitet. Trainer sind die dreimalige Landesmeisterin und Trägerin des Goldenen Reitabzeichens Sophie Stilgenbauer aus Albisheim und Torsten Milz, Ausbilder und Richter im Pferdesportverband Saar.

Über 40 Schleifchen gesammelt

Schnell stellten sich die Erfolge ein. „Mit Planetino habe ich schon mehr als 40 Schleifchen in den Klasse E und A geholt“, freut sich Linus Schäffler, der die siebte Klasse der Integrierten Gesamtschule in Enkenbach-Alsenborn besucht. Die Erfolge teilt sich Linus mit seiner Schwester Johanna, denn auch sie hat mit diesem Trakehner hervorragende Platzierungen erreicht. So gab es im Jahr 2017 den zweiten Platz im Pfälzer Zukunftspreis. „Planetino ist ein richtiges Schleifchenpferd und kann sich über Erfolge freuen. Stolz ist er, wenn er mit seiner Schleife in die Siegerrunde mit Musik galoppieren darf“, so Linus und Johanna.

Sondertraining im Winter

Untergestellt ist Planetino in großen, halboffenen Paddockboxen auf dem Hof in Enkenbach. Hier werden die Pferde durch die Familie selbst versorgt, unter kräftiger Mithilfe von Linus und Johanna. „Wir haben den ganzen Winter hindurch Lektionen der Prüfungen L trainiert, die wir auch ganz gut beherrschen“, verrät Linus. „Für die ersten Turniere im Frühjahr hatten wir schon genannt, nun sind sie aber abgesagt“, erzählt der junge Reiter mit etwas Wehmut in der Stimme. „Das Training geht weiter, muss eigentlich weiter gehen. Das Pferd ist ein Bewegungstier, und gerade Turnierpferde können nicht so einfach aus dem Training genommen werden“, erklärt seine Mutter, die Tierärztin. „Bei einem plötzlichen Abbruch können die Pferde todkrank werden“, sagt sie weiter.

Linus als Springreiter

Auch in den Springsport ist Linus vor zwei Jahren eingestiegen. In Familienbesitz befindet sich noch die hessische Schimmel-Stute Corralina, die bereits das L-Niveau erreicht hat, und ein weiteres Springpferd, die sechsjährige Oldenburger Fuchs-Stute Sunny. Sowohl die Pferde als auch die beiden Nachwuchsreiter werden von John Hand trainiert, dem in Weisenheim beheimateten international erfolgreichen Springreiter aus Irland.

Die Dressur bleibt dennoch Linus große Liebe. „Mein großer Traum ist es, irgendwann einen Grand Prix de Dressage reiten zu dürfen, die zweitschwerste internationale Dressurprüfung mit festgelegten Prüfungslektionen“, sagt er.