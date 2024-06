In Stefan Glander, 57, pulsiert eine ausgeprägte soziale Ader. Das verraten schon die drei Themen, die dem Spitzenkandidaten der Lautrer Linken im Wahlkampf am meisten am Herzen liegen – vor allem die Frage nach bezahlbarem Wohnraum, nach fairen Mieten. Zum vierten und letzten Mal könnte der Finanzbuchhalter jetzt am 9. Juni in den Stadtrat einziehen. Was treibt ihn um?

Wenn es eine Sache gibt, die vielleicht wie keine zweite die DNA dieser Partei prägt, die wie keine andere ihre Agenda bestimmt, welche ist das? Natürlich, könnte man sagen: der Ruf nach