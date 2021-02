Die Stadtratsfraktion der Linke setzt sich dafür ein, Strom- und Gassperren zu verhindern, und sie fordert in Kaiserslautern eine Energiesicherungsstelle.

Lena Edel, Stadträtin und Landtagswahlkandidatin der Linke: „Nach unserem Selbstverständnis sollten besonders in Zeiten von Corona, aber auch in der Zeit danach, Strom- und Gassperren verhindert werden. Wir wissen, dass die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz auch in Kaiserslautern gute Beratungsarbeit für Betroffene leistet. Es braucht darüber hinaus weitere Anstrengungen, um Härtefällen zu begegnen.“

Die Linke fordert nun die Schaffung sogenannter Energiesicherungsstellen: Bei einer drohenden Energiesperre soll der Energieversorger verpflichtet werden, die betroffenen Haushalte einer solchen Energiesicherungsstelle zu melden. Die müsse dann die von der Versorgungseinstellung bedrohten Haushalte anschreiben und ihnen ein Hilfeangebot zu formulieren, heißt es in der Mitteilung. Edel: „Für Kaiserslautern mit seinem Selbstverständnis als ,Soziale Stadt’ sollte es eigentlich selbstverständlich sein, diese Forderungen aufzunehmen und umzusetzen.“