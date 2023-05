Knapp 40 Personen waren am Montagabend zum Platz vor der Stiftskirche gekommen, um den 8. Mai als europaweiten Feiertag zu fordern. Sie waren dem Aufruf der Linken gefolgt, die zusammen mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der Antifaschisten (VVN/BdA), dem Libertären Infoladen und Kulturtreff „Eselsohr“, der DKP Kaiserslautern und des Sozialforums eingeladen hatten. „Wir gedenken heute, am 8. Mai, den Opfern des Nationalsozialismus’ und feiern den Tag der Befreiung“, sagte Henning Best, Vorsitzender des Kreisverbands der Linken. Er erinnerte an „zehn Millionen Gefallene der Roten Armee und eine halbe Million in der französischen Armee“. Da heute wieder Rechte „in den Parlamenten sitzen“, forderte er: „Lasst uns gegen alte und neue Nazis kämpfen! Nieder mit AfD und Co!“ Stefan Glander, Linken-Fraktionschef im Stadtrat, fand es „erschreckend, dass Faschismus und Totalitarismus wieder aufkeimen“. Deshalb sollte die Initiative im Europaparlament für den 8. Mai als Feiertag unterstützt werden.