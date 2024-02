Nach der Vollbremsung eines Linienbusses in der Donnersbergstraße haben zwei Fahrgäste leichte Verletzungen davongetragen. Der Bus war von der Barbarossastraße kommend in Fahrtrichtung Entersweilerstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kreuzung Donnersbergstraße/Barbarossastraße die Vorfahrt nahm, wie die Polizei berichtet. Der Autofahrer kam aus Richtung Donnersbergstraße und fuhr geradeaus über die Kreuzung in Richtung Kniebrech. Aufgrund der starken Bremsung des Busfahrers fielen im Bus mehrere Fahrgäste um. Zwei von ihnen wurden dabei leicht verletzt. Zeugen, die Angaben zu dem bislang unbekannten Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Nummer 0631/369-2150 in Verbindung zu setzen.