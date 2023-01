Sehen und gesehen werden: Für dieses Motto des Museums Pfalzgalerie sorgt ein neuer Bus der TWK. Signalblaue Lettern fragen auf einer Seite: „WARUM“ und antworten gegenüber im positiv-negativ Schriftzug mit: „BLAU-UALB“. Der neue Direktor Steffen Egle hat die Farbe Blau bereits seit Amtsantritt im Foyer, an der Fassade und nun am Bus ausgewählt. Das Gefährt werde, so TWK-Chef Boris Flesch, auf allen Linien eingesetzt. Die Gestaltung geht auf die Idee des bildenden Künstlers Nikolaus Koliusis (Jahrgang 1953) zurück. „Blau steht für das Selbstverständnis zugunsten unseres Planeten und ist weithin sichtbar,“ so der Stuttgarter. Seit 1979 arbeitet er fast ausschließlich mit „blauem Licht“. Seine Arbeiten sind weltweit vertreten.