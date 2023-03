Wegen der Verlegung von Fernwärmeleitungen wird die Böckingstraße ab Montag, 3. April, bis voraussichtlich Freitag, 30. Juni, zwischen Albert-Schweitzer- und Goethe-Straße für den Verkehr gesperrt. Die Busse der Linie 104 werden solange in beiden Richtungen über Pfaff- und Goethestraße weiter zur Galgenschanze und Pfaffbrücke umgeleitet, teilt die SWK Verkehrs AG mit. Die Haltestellen in der Herzog-von-Weimar-Straße sowie die Haltestelle Klinikum Süd können für die Dauer der Sperrung nicht bedient werden. Als Ersatz für die Haltestelle Klinikum Süd halten die Busse stadtauswärts an der Haltestelle Pfaffstraße, stadteinwärts ist eine Ersatzhaltestelle in der Pfaffstraße eingerichtet.