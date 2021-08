Dass für ein gutes Konzert rein optisch nicht viel Aufwand betrieben werden muss, stellten am Samstagabend im Kasino der Kammgarn die Pianistin und Sängerin Lilly Among Clouds und die Cellistin Clara Jochum unter Beweis.

Nur zwei junge Musikerinnen auf einer nüchtern eingerichteten Bühne, dafür aber mit umso mehr künstlerischer Befähigung, viel Emotion und vor allem einer starken Stimme: Lilly Among Clouds und Clara Jochum füllten den Raum mit ihren Interpretationen.

Zugegeben: Wer andere, deutlich mächtiger arrangierte Versionen von Titeln aus der Feder der bayerischen Musikerin kennt, mag von der Umsetzung in der Zweier-Besetzung irritiert gewesen sein. Das für den Vorentscheid zum „Eurovision Song Contest 2019“ orchestral aufbereitete „Surprise“ etwa oder der in üppigerer Band-Besetzung bekannte Ohrwurm-Titel „Closeness“ wirkten da nun freilich vergleichsweise zurückgenommen und erschlankt.

Zu Tasten auch Trommel und E-Gitarre

Dafür konnte sich die junge Künstlerin hier ganz auf das Wesentliche ihrer Kompositionen zurückziehen und von dort aus Exkursionen in andere Gefilde ihrer Kunst irgendwo zwischen Pop, Folk, Singer- und Songwritertum – und eben ganz originär Lilly Among Clouds – unternehmen.

Dabei half ihr auch der Umstand, dass da eigentlich nicht „nur“ ein Duo auf der „Kasino“-Bühne agierte, sondern manchmal scheinbar ein viel größeres, anders als üblich geartetes Ensemble: Lilly Among Clouds alias Elisabeth „Lilly“ Brüchner schlug nämlich gleichzeitig (!) zu ihrem Tastenspiel auch schon mal eine für zusätzliche Rhythmik sorgende Trommel oder spielte solistisch sauber auf der E-Gitarre.

„Hummelflug“ und „Alarmsirene“

Clara Jochum indes steuerte zu ihrem kongenial die Darbietungen der ersten Besetzungs-Hälfte ergänzenden Cello-Spiel, das auch schon mal interpretatorische Ausbrüche zwischen „Hummelflug“ und „Alarmsirene“ beinhaltete, gelegentlich noch eine pointierende zweite Singstimme bei. Das wirkte denn alles zusammen trotz der äußeren Reduzierung auch im Wortsinne „großartig“.

Und dann diese sonore, expressive Stimme! Sie ist neben der ausgeprägten Fähigkeit zum Komponieren von englischsprachigen Texten und der Beherrschung gleich mehrerer Instrumente die dritte starke Komponente in der Künstler-Persönlichkeit Lilly Among Clouds, die nicht zufällig sogar schon in den USA erfolgreich aufgetreten ist.

Zwischen Haucheszärte und Rauheit

Mit dieser Stimme transportierte sie in einer Varianz zwischen Haucheszärte und Rauheit insbesondere melancholische Stimmungen, Emotionen und Gedanken, etwa zum Umweltschutz in „Look At The Earth“, die einen nicht so schnell losließen.

Das riss einen, nur unterbrochen von ein wenig zu ausführlich geratenen Ansagen der natürlich-authentisch wirkenden Musikerin, förmlich mit in Sphären, in denen man den musikalischen Vorspann eines künftigen James Bond-Films wähnte. Das klang streckenweise wie die Untermalung eines schweren, gleichwohl nicht unangenehmen Traums.

Am Ende sanft emporgetragen

Nach etwa 80 Minuten war dann schon Schluss mit jenen nicht alltäglichen musikalischen Exkursionen. Man mochte sich danach tatsächlich so fühlen, wie es der Künstlername schon andeutete: wie zwischen Wolken, sanft emporgetragen und in guter Stimmung.