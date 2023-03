Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Liegt Schilda in der Lärchendell? Ein Anwohner der Lärchendell auf dem Gersweilerhof mokierte sich darüber, dass am Dienstag von der Stadtverwaltung ein Schild am Eingang zur Lärchendell angebracht worden ist, das das Tempo des Verkehrs auf 30 Kilometer in der Stunde drosselt.

Der Anwohner stellte fest, dass auf dem Weg zu den Wohnhäusern nicht schneller als zehn oder 15 Kilometer in der Stunde gefahren werde könne, ohne dass es zu Problemen komme. Die Umgebung