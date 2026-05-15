Auch in der Stadt wurde am Samstag auf ME/CFS aufmerksam gemacht – eine Erkrankung, die oft zu hohen Pflegegraden führt. Unser Autor erinnert sich an einen früheren Fall.

Viktoria ist 13, als ihr altes Leben endet. Eines Januarmorgens spaziert sie an der frischen Luft, ein lockerer Lauf durchs Feld, nichts Anstrengendes. Dann setzen die Krämpfe ein. Ihr fährt ein stechender Schmerz in die Arme – einer, der von Tag zu Tag heftiger werden soll. Durchdringender. Nach und nach häufen sich die Symptome. Asthma, Schwindel, Herzrasen. Dazu dieses permanente Pochen im Kopf, begleitet von einer bleiernen Müdigkeit. In der Schule lassen Viktorias Leistungen nach – bis sie es nach ein paar Monaten gar nicht mehr in den Klassensaal schafft. Todmüde fällt sie um 20 Uhr ins Bett. Sie schläft und schläft, nicht selten 17 Stunden. Nichts geht mehr. Kein Ballett, kein Gitarrespiel, kein Besuch bei Freundinnen. „Ich will doch nur wieder normal in die Schule“, sagt die 14-Jährige im Sommer 2022. Es ist der verzweifelte Hilferuf eines Mädchens, das ihr ganzes Leben noch vor sich hat. Die Familie klappert Krankenhäuser und Fachärzte ab, ständig auf der Suche nach den Ursachen der Schmerzen. Niemand aber vermag sie zu erkennen.

Irgendwann dann, die Diagnose. Viktoria leidet an ME/CFS – dem chronischen Fatigue-Syndrom. Die Erkrankung greift das Nerven- und Immunsystem an, sie lähmt den Stoffwechsel. Meistens beklagen Betroffene eine extreme Erschöpfung. Schon bei der geringsten physischen oder geistigen Belastung kann sich der Gesundheitszustand rapide verschlechtern (Post-Exertionelle Malaise). Oft, so heißt es auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS, führen die Beschwerden zu einem „hohen Grad der körperlichen Behinderung“. Ausgelöst worden sind sie bei der Jugendlichen durch Post-Vac: schwere Nebenwirkungen des Corona-Impfstoffs.

Wird schon wieder, hab’ ich mir damals eingeredet, als ich Viktoria im Zuge einer Recherche gegenübersaß. So ein Leiden muss ja mal ein Ende haben, glaubte ich.

Symptome waren als psychosomatisch abgetan worden

Gerade am Wochenende musste ich an Viktoria denken, an unser Treffen im Sommer 2022. Vor dem Kaiserslauterer Rathaus fand die „Liegend-Demo“ anlässlich der bundesweiten ME/CFS-Aktionstage statt – um die Aufmerksamkeit auf alle zu lenken, die das Syndrom im eigenen Körper gefangen hält. Und denen die Kraft fehlt, selbst auf die Straße zu gehen. Thorben Fritz, ein Familienvater aus Erfenbach, hatte auf den Willy-Brandt-Platz gerufen. Auch seine Tochter leidet an ME/CFS: die 15-jährige Leonie. Mittlerweile ist sie zu schwach, um das Bett zu verlassen – über eine Magensonde muss sie künstlich ernährt werden. Wie bei Viktoria waren Leonies Symptome zunächst als psychosomatisch abgetan worden. Wie bei Viktoria liegt hinter Leonie eine dreijährige Irrfahrt von Arzt zu Arzt. Und wie Viktorias Mutter kämpft Thorben Fritz für Anerkennung. Für eine bessere Aufklärung, intensivere Forschungsmühen, für einen Ausbau der Versorgung, für mehr Akzeptanz. Denn an all dem mangelt es im Land. Diese Zeilen gelten deshalb jenen, die nicht gehört werden.

Also gar nicht mal so wenigen. In Deutschland leben schätzungsweise 650.000 Menschen mit ME/CFS, 400.000 mehr als vor der Corona-Pandemie. Verursacht durch die Virusinfektion selbst oder die Impfung, das ist erstmal Nebensache. Wichtig ist, dass eine Erkrankung dieser Härte, die Betroffenen jedes Maß an Lebensqualität rauben kann, gesehen wird – statt als Hirngespinst heruntergespielt zu werden.

Karikatur: Uwe Herrmann

Dass Matthias Mieves (SPD), der Bundestagsabgeordnete für den Wahlkreis Kaiserslautern, auf der „Liegend-Demo“ zur Sache sprach und Solidarität bekundete, war ein Zeichen der Hoffnung. Ein sichtbares ’Ihr seid nicht allein’.

Heute ist die junge Frau 18 – und ein Pflegefall

Vor dem Rathaus hatten Angehörige dort am Samstag viele Geschichten aufgehängt. Solche von erkrankten Töchtern und Brüdern, von Eltern und guten Freunden, alle versehen mit Fotos und eindringlichen Worten. An einem der Laternenmasten klebte auch das Schicksal von Viktoria. Jener jungen Frau aus der Nähe von Alzey, über die ich 2022 geschrieben hatte. Heute ist sie 18 – und ein Pflegefall. „Ich kann mich gar nicht bewegen“, war auf dem Flyer zu lesen, „nicht mal einen Notfallknopf drücken.“ Viktoria erträgt kein Licht, keine Geräusche, keine Berührungen, sie kann nicht mehr kauen. Ihre Schmerzen sind therapieresistent. Und sprechen, das funktioniert nur mit Mühe – an guten Tagen. „Ich vermisse ALLES“, hieß es da auf dem Zettel, „Sonne, Wind auf der Haut, Duschen, regelmäßiges Zähneputzen, normales Essen, Familie, Freunde, Hobbys und Schule.“ Daneben ein Farbfoto aus ihrem früheren Leben, eine Ballerina in Weiß. Darunter eine Schwarz-Weiß-Aufnahme von 2025: Viktoria im Bett – angeschlossen an Maschinen. Fast vier Jahre nach unserem Gespräch hat sich ihr Zustand offenbar massiv verschlechtert.

Viktoria ist heute 18 – und nach dem Ausbruch ihrer ME/CFS-Erkrankung ein Pflegefall. Vor knapp vier Jahren hatte unser Autor sie getroffen. Verwandte hängten ihr Schicksal jetzt bei der »Liegend-Demo« in Kaiserslautern auf. Foto: privat/oho

Am Mittwoch habe ich Viktorias Mutter eine Nachricht geschrieben. „Ihr geht es absolut beschissen“, meinte sie zur Situation ihrer Tochter, „ich suche nicht mehr nach passenden Worten.“ Tante und Onkel, Freunde, die Oma – sie alle hatten am Samstag in Kaiserslautern demonstriert, Viktorias Geschichte in die Öffentlichkeit getragen. Dann schickte sie mir zwei Fotos der 18-Jährigen. Wie sie daliegt im verdunkelten Zimmer, zusammengekrümmt und abgemagert, weil sie keine Lebensmittel mehr verträgt. Weil sie kaum noch schlucken kann. Der Anblick war verstörend. Bis heute sind die Schäden, die bei ihr zu ME/CFS führten, nicht anerkannt worden, erklärte mir die Mutter. Zurzeit laufen drei Gerichtsverfahren. Denn auch ihr Sohn Mark ist schwer erkrankt.

Auf Anraten der Hausärztin hätte sich zuletzt ein Palliativmediziner des Falles annehmen sollen. Als erste Amtshandlung, so die Mutter, habe er die Diagnose ME/CFS in Frage gestellt – ohne Viktoria je untersucht oder ihre Akte gelesen zu haben.