Eine der beiden Liegebänke vor dem Humbergturm mit Blick über Kaiserslautern ist abhandengekommen. Wie Werner Lademann, der Vorsitzende des Humbergturm-Vereins, berichtet, habe ein Mitglied des Vereins am Mittwoch vor Christi Himmelfahrt beim Rundgang um den Turm festgestellt, dass eine der beiden bei Spaziergängern beliebten Liegebänke fehlt.

Da das Vereinsmitglied zuletzt am Donnerstag, 2. Mai, am Turm gewesen sei und damals beide Bänke noch vorhanden waren, sei ausgeschlossen, dass die fehlende Bank in der Hexennacht demontiert wurde. Die städtische Abteilung Forst und das Referat Grünflächen seien über den Verlust der Liegebank informiert worden. „Wie auch immer die von Besuchern geliebte Ruhebank abhandengekommen ist, es bleibt nur noch Kopfschütteln und Fassungslosigkeit“, so Lademann. Die 1,80 Meter lange und 1,50 Meter hohe Bank wurde der Stadt Kaiserslautern im Jahr 2016 vom Humbergturm-Verein gespendet. Der Verein sei dankbar für mögliche Hinweise zum Verbleib der Liegebank.