„Plötzlich fuhr der Fahrer eines Lieferwagens rückwärts, dann krachte es.“ So schildert die Polizei einen Unfall, zu dem sie am Mittwoch in die Hauptstraße von Otterberg gerufen worden war. Warum der Mann seinen Transporter zurücksetzte, ist bislang nicht geklärt. Der 46-Jährige hielt laut Polizeibericht ohne ersichtlichen Grund auf der Straße an. Auch eine 34-jährige Autofahrerin stoppte, sie fuhr in ihrem Pkw hinter dem Lieferwagen.

Es bleibt beim Blechschaden

Dann leuchteten die Rückfahrscheinwerfer des Transporters auf, das Fahrzeug fuhr rückwärts und es kam zum Unfall. Im Auto der 34-Jährigen saß noch ihre neunjährige Tochter. Weil Verletzungen zu befürchten standen, rückte vorsorglich der Rettungsdienst aus. Die Sanitäter konnten Entwarnung geben: Mutter und Kind mussten nicht ins Krankenhaus, um behandelt zu werden. Es blieb beim Blechschaden, den die Polizei auf mindestens 6000 Euro schätzt. Gegen den 46-Jährigen leiteten die Beamten ein Bußgeldverfahren ein.