Eine ganze Reihe schlechter „Scherze“ haben sich unbekannte Täter am Mittwoch mit einem Mann aus dem Stadtgebiet erlaubt. Wie die Polizei berichtet, wurden innerhalb von 24 Stunden mehrere Lieferdienste mit diversen Bestellungen, ein Schlüsseldienst, ein Shuttle-Service und auch das städtische Ordnungsamt wegen einer vermeintlich hilflosen Person zur Adresse des 54-jährigen Mannes geschickt. In Auftrag gegeben hatte der Mann davon selbst nach eigenen Angaben nichts. Noch während die Polizeistreife sich vor Ort aufhielt, um den Sachverhalt aufzunehmen, trafen zwei Taxifahrer ein, die ebenfalls hierher bestellt wurden – allerdings nicht von dem 54-Jährigen. Wie hoch der Schaden für die einzelnen Dienstleister ist, muss noch zusammengerechnet werden. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Verursacher aufgenommen. Auf den Unbekannten kommt ein Strafverfahren zu, kündigt die Polizei an.