Ein Tiefkühlwarenlieferant hat am Dienstag verhindert, dass eine 83-jährige Frau aus dem Stadtgebiet Opfer von Betrügern geworden ist. Der Lieferant meldete sich bei der Polizei, da sich eine Kundin bei ihm beklagt hatte, dass sie für Dacharbeiten einen hohen fünfstelligen Betrag zahlen müsse. Sie war um ein Haar vermutlich auf sogenannte Dachhaie – Betrüger, die sich als Dachdecker ausgeben – hereingefallen. Die Männer hatten am Dienstagmorgen mit einer Dachreparatur begonnen, die sehr mangelhaft aussah und dafür eine ungerechtfertigt hohe Summe gefordert. Das Geld wollte die Seniorin überweisen. Die 83-Jährige konnte davon überzeugt werden, den schon ausgefüllten Überweisungsträger zu vernichten. Die vermeintlichen Betrüger hatten sich für den nächsten Tag angekündigt, um einen Restbetrag in bar abzuholen. Bei der Überprüfung durch die Kriminalpolizei stellte sich heraus, dass zwei der drei Männer bereits wegen ähnlicher Delikte aufgefallen waren. Auf sie kommt eine Anzeige wegen des Verdachts des versuchten Betruges zu.