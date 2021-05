Die aus Neuseeland stammende Liedermacherin Michelle Nadia erlebt gerade ihren zweiten Lockdown in Kaiserslautern.

Als sie im vergangenen März in Deutschland unterwegs war, entschied sich Michelle Nadia zwischen Hamburg und Lautern. Letztlich - und vielleicht erstaunlicherweise - fiel ihre Wahl auf die „Waldpfalz“. An beiden Orten ist sie aufgetreten und hat dabei ein Auge auf Land und Leute gehabt.

Der erste „Lockdown“ verhinderte ihre Abreise in die Heimat. So setzte sie sich kurzerhand in den Zug und kehrte der berühmten Hansestadt den Rücken, um hier zu uns „Attschern“ zurückzukehren.

An sich schon ein Kompliment für Kaiserslautern. Aber die in Neuseeland, England und Amerika nicht unbekannte Songschreiberin, Sängerin und Gitarristin betont auch mit aller Deutlichkeit: „Ich finde hier die Leute sehr offen und freundlich.“ Wohl der ausschlaggebende Punkt hierzubleiben.

Da konnten scheinbar auch Berlin, Kiel oder Karlsruhe - Orte an denen sie gleichfalls gespielt hat - nicht mithalten. Das hört man doch gerne. Den Wald nennt die Künstlerin als erstes, was ihr hier gut gefällt. Und als zweites den Wochenmarkt.

Über ihren Kontakt zum Kulturclub Salon Schmitt gründete Michelle Nadia zusammen mit dem hiesigen Musiker Michael Halberstadt die „K-Town-Foxes“. Die im Frühsommer und Sommer ja oft in und um Lautern aufgetreten sind. Nach dem „Lockdown“ wird man wieder von ihnen hören.

Übrigens ist die gestandene Bühnenfrau hier in eine Wohnung gezogen. Und gedenkt scheinbar - „Lockdown“ hin oder her - nicht sofort wieder wegzuziehen. Wie sie weiterhin herausstellt, könne sie ihre Musik überall machen. Ob nun in Neuseeland, sie stammt aus Oakland, oder im pfälzischen Kaiserslautern. Dessen Lage sie in Europa als perfekt bezeichnet.

Ihr letztes Album namens „Firefly“ war erfolgreich und kann über ihre Website bestellt werden. Aber sie arbeitet bereits an einem neuen. Immerhin eins von den bisherigen acht Liedern dafür hat sie hier geschrieben. Es trägt den Titel „For the Rain“. Ungefähr im Spätsommer nächsten Jahres soll das neue Liederalbum erscheinen. Und wer weiß: Vielleicht von Kaiserslautern aus.

Info

Im Internet unter www.michellenadia.com