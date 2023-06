Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn an einem sonnigen Sonntagmorgen Kinder und Eltern gleichermaßen erwartungsfroh in den Lauterer Cotton Club strömen, muss dort gleich ordentlich was los sein. Diesmal kam in der Tat ein echter Publikumsliebling der jüngeren Generation: Kein Geringerer als Herr H. hatte sich angesagt.

Die Frage, wer das sein mag, können Kinder zwischen drei und neun Jahren sofort beantworten: „herrH“ - so die korrekt falsche Schreibweise - ist das Pseudonym des 39-jährigen