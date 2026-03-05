Pippo Pollina ist seit März auf Europatour, zusammen mit seinem Quartetto Acustico. Das Kulturzentrum Kammgarn war am Mittwoch die dritte Station.

Allerdings mischten sich in seiner Moderation auch besinnliche und kritische Töne, fühlte er sich angesichts der aus seiner Sicht bedrohlichen weltpolitischen Lage auch zu philosophischen Betrachtungen veranlasst und sieht er doch den Künstler auch als Visionär für eine andere, harmonischere Welt. Unabhängig von seiner außergewöhnlichen künstlerischen Leistung, seinem visionären Anliegen einer „besseren Welt“ in Frieden und Harmonie mit seinem neuen Album als musikalisches Manifest gegen Krieg, Gewalt und Gleichgültigkeit, punktete er anfangs durch eine gewinnende, sympathische und grundehrliche Attitüde: Ganz allein aus dem Dunkel heraus betrat er das Kasino, nur von eigener, gekonnter Gitarrenbegleitung umrahmt, stimmte er seine erste Solo-Ballade an, drehte im Halbdunkel eine Runde mit hautnahem Publikumskontakt und suggerierte: Ich bin einer von und unter euch. Das allein genügte, um das sprichwörtliche Eis zum Schmelzen zu bringen, die Damenwelt war entzückt, die Herren voll Bewunderung über eine starken Einstieg von Seltenheitswert.

Die nächste Überraschung ist die, dass Pippo Pollina viele Stilelemente wie Ballade, Lied, Schlager, Chanson und dabei mit folkloristischen, klassischen und jazzigen Elementen verschmilzt. Und in diesem Schmelztiegel von Stilen, Gattungen entsteht etwas Eigenartiges, Faszinierendes, das als Alleinstellungsmerkmal klassisches Instrumentaltrio (Klavier, Klarinette und Cello) mit Instrumenten der Bandtradition wie Schlagwerk und Gitarre (Pollina) verbindet. Wobei auch die Interpreten eines klassischen Klaviertrios in den Personen von Pianistin Elisa Sandrini, Klarinettist Roberto Petroli sowie Cellistin Cecile Grüebler ihr Instrumentarium erweitern und sich zunehmend vom klassischen Muster entfernen: die Pianistin auf dem Akkordeon und mit Hintergrundgesang, der Klarinettist durch Ausweichen auf Querflöte, Sopran- und Altsaxophon und die Cellistin nutzt ihr Streichinstrument auch gezupft als Bassinstrument, bringt ansonsten ergänzend und harmonierend zum Gesang Pollinas auch betörende Cello-Kantilenen ein.

Wechsel ist Trumpf

Mit dieser variablen Besetzung betritt die Formation Grenzbereiche, findet eine Klangwelt außerhalb von Konvention und Tradition und doch mit spürbaren Anklängen an bewährte Muster. Für das Publikum war es aber entscheidend, dass ansprechende Melodien in der Prosodie der ohnehin sonoren italienischen Sprache, ständige Umbesetzungen und Akzentverschiebungen (von vokal auf instrumental, von besinnlich auf ekstatisch) für bestrickende Klangreize und ständige Abwechslung sorgten.

Pollina ist seit mehr als 30 Jahren im Show- und Bühnengeschäft engagiert und weit gereist; er weiß um die Vorlieben eines Publikums und kennt auch die latente Gefahr, dass der Spannungsbogen oftmals mit zunehmender Konzertdauer nachlässt. Daher ist alles auf kurzweilige Episoden, auf ständigen Wechsel, auf Interaktion mit dem Publikum und auf Verlagerung auf verschiedene Solo-Instrumente ausgerichtet: Als Gag kommt beispielsweise ein reiner Percussiontitel, bei dem alle dem Schlagzeuger Gionata Colaprisca „mithelfen“ und aus jazzigen Rhythmen Latinfeeling erzeugen. Perfekte Synchronisation und nahtloses Zusammenspiel auch hier, hinter Idealismus und Enthusiasmus steckt trotz aller „Spielerei“ bei dieser Truppe spürbar harte Arbeit an den Parametern wie Stilistik, Synchronisation und Sicherheit aller Abläufe.

Bühnenerfolg kommt nicht nur durch Performance und Entertainment, sondern ist hauptsächlich auch eine Frage der Seriosität, Stabilität (in sich) und Souveränität. Das machte am Mittwoch den außergewöhnlichen Konzerterfolg aus, bei dem zwar Pollina dominant und Garant für Ausstrahlung und Bühnenpräsenz ist, aber alle auf Augenhöhe eine Klasse für sich sind: vielseitig, innovativ und kreativ und nicht stereotypen Klassikformen folgend. Bravo!