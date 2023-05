Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der große Kurt Tucholsky hätte seine wahre Freude an ihnen gehabt. Das vielfach preisgekrönte Liedermacher-Duo Simon und Jan begeisterte am Donnerstagabend im ausverkauften Kulturgarten der Kammgarn mit ironischen bis bitterbösen gesellschaftskritischen Liedern und zeigte sich damit ganz in der Tradition großer Barden.

„Die Satire beißt, lacht, pfeift und trommelt die große bunte Landsknechttrommel gegen alles, was stockt und träge ist“, postulierte einst der große Kurt Tucholsky.