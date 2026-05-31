Die Reihe der „Musikalisch-Literarischen Soireen“ im Zink-Museum bescherte nur zehn Konzertbesuchern am Freitag zwei Sternstunden.

Allerdings führte dieses Missverhältnis einmal mehr vor Augen, dass sich künstlerische Formate und ihre Nachhaltigkeit nicht mit nackten Zahlen messen lassen. Nur zehn Besucher sind für Veranstalter eine herbe Enttäuschung, für Kulturträger und Finanzgeber ein Risikofaktor und für die Ausführenden nicht unbedingt eine Motivation. Ungeachtet dieser offenen Fragen brauchen die Zeit und die Gesellschaft vor dem Hintergrund medialer Dauerberieselung solche Leuchttürme.

Sopranistin Monika Abel und ihre Pianistin Kathrin Isabelle Klein sind selbst für Kenner des romantischen Liedgutes solche Wegweiser. Und das im engem Publikumskontakt und gemütlichen Plauderton moderierend. Sie wiesen mit ihrem beseelten Auftritt mit einem Rückzug in die Innerlichkeit, ja Entrückung in eine idealisierte, idyllisierte und intime Klangwelt vor dem Hintergrund von politischen Irrungen und Wirrungen und schufen damit ein Gegenbild, das uns beflügelt und nicht nur einlullt.

Gegenwelt erschaffen

Wobei schon der Themenkreis des Schumann-Zyklus zum Auftakt Hinweise für diese literarisch-musikalische Gegenwelt gab: In den sechs Gesängen stürmen gleich zu Beginn in metaphorischen und allegorischen Bildern mystische Kräfte, und Schumann ringt kompositorisch um ein Gleichgewicht zwischen Lyrik und Dramatik, Hoffen und Bangen. Dabei brachten beide Interpretinnen die Besucher sofort in eine andere Stimmung, enthoben vom Alltag, und entführten im Herbstlied symbolisch in einen Weltschmerz von Entsagung und Melancholie. Dementsprechend war die Stimmgebung der Sopranistin sehr ausdrucksvoll, bis an Grenzen der Belastbarkeit (Stimme und Zuhörer) gehend. Sie verströmt eine natürlich klingende, frische und unverbrauchte klare Stimme, unmanieriert und prononciert. Dazu im reinsten Wohlklang und sehr ausgeglichen. Die Stimme schwingt frei und locker aus, die Melodik verzaubert durch zarten Schmelz und Anmut.

Der sehr einfühlsame Klavierpart war genau das, was er aus Sicht von Vokalisten so sein soll: anschmiegsam, umschmeichelnd, die Gesangsstimme paraphrasierend. Aus dieser „bescheidenen“ Rolle heraus führt dann Leonard Bernstein den Klavierpart in seinem fünfteiligen Liederzyklus (Cycle of five Kid-Songs). Ja, es scheint sogar, als ob der Klavierpart das musikalische Geschehen hier antreibt, forciert und die eigentliche Spannung aufbaut. Da wurde die Pianistin aus der Reserve gelockt, fand aber zu einem den überaus hohen Anforderung gerecht werdenden Spiel.

Auf Augenhöhe

Einmal mehr machte die Werkauswahl bewusst, dass die von komponierenden und musizierenden Frauen vorgestellten Pendants künstlerisch auf Augenhöhe sind, ja mitunter sogar herausragen wie im Fall der in Paris lebenden und wirkenden Komponistin, Pianistin und Sängerin Pauline Viardot-Garcia (1821-1910). Die beiden aufgeführten Lieder atmeten große Tiefe des Ausdrucks und machten den Höhepunkt des glanzvollen Konzertes aus.

Die nächste Komponistin, Ethel Smyth, in London aufgewachsen, hatte nicht die idealen familiären Voraussetzungen wie Garcia inmitten einer Musikerfamilie. Im Gegenteil: Sie spürte die ganze Härte eines despotischen Vaters, der ihr zunächst das Musikstudium verweigerte und erst später nach zähem Ringen erlaubte. Die drei Lieder offenbarten, wie aus Miniaturen in Kurzform (etwa „Der Clown“) große Kunst wird, durch rhythmisch beschwingte Charakterisierung und Pointierung sowie melodische Kraft voller Emphase. Auch dies wurde sehr gut getroffen, lebendig vermittelt. Nach einem weiterem Zyklus von Graciane Finzi und zum Ausklang von Richard Strauss kam die bange Frage auf, ob die Ausführenden nicht doch mit immerhin 30 Liedern die Grenzen der Belastbarkeit für Stimme und Aufnahmevermögen überschreiten. Doch: Die Vortragskunst ließ von Block zu Block eine deutliche stimmliche Steigerung erkennen, beide Interpretinnen wurden sicherer und überzeugender, wuchsen mit den Aufgaben.