Die Gewinner des Musikwettbewerbes „Lied für Lautern“ stehen fest. Die drei Erstplatzierten sind Tobias John aus Otterbach in der Sparte „Mundart“, Tim Müller mit der Band „Dods“ in der Sparte „Pop“ und Jan-Luca Velten in der Sparte „Ballade“. Nun startet eine Online-Abstimmung, an der jeder teilnehmen kann.

„Die Entscheidung ist uns in der Jury nicht leicht gefallen“, berichtet Bürgermeisterin Beate Kimmel. Gemeinsam mit ihren Jury-Kollegen, Sängerin Lisa Monsinski, Stefan Weiler, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Kaiserslautern und Max Punstein, Leiter der Emmerich-Smola-Musikschule und Musikakademie, habe sie die 26 eingereichten Lieder aller denkbaren Stilrichtungen gehört und bewertet.

Lieder-Präsentation auf dem Neujahrsempfang

Die Spanne reichte dabei von Chanson über Volkstümliches bis hin zu Rockballade oder Schlager. „Eines hatten aber alle Lieder gemeinsam, sie beschrieben auf ganz wunderbare Weise, wie schön unsere Stadt ist, ihre Menschen, ihre Sehenswürdigkeiten und liebenswürdigen Besonderheiten“, sagte Kimmel. Man habe daher die Preisvergabe geändert und sich geeinigt, dass es wegen der sehr unterschiedlichen Interpretationen nicht nur einen Sieger mit einer Ton- und Videoproduktion gebe solle, sondern dass es nun drei erste Plätze in den Sparten Mundart, Pop und Ballade gibt, die jeder eine Tonproduktion in einem Studio gewinnen. „Das waren drei Lieder, die sich aus unserer Sicht von den anderen etwas abgehoben haben und die wir alle drei sehr überzeugend fanden“, so Kimmel weiter. Die drei Erstplatzierten sollen ihre Lieder für Lautern dann auf dem Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters im kommenden Jahr präsentieren.

Runde zwei startet am Mittwoch

Der Musikwettbewerb „Lied für Lautern“ startet damit in Runde zwei – das Publikumsvoting. „Hier zählt jetzt jede Stimme und es winkt ein bezahlter Auftritt bei der Langen Nacht der Kultur für den oder die Publikumslieblinge“, erläutert Kimmel. Auf der Homepage www.liedfuerlautern.de sind alle 26 Kompositionen zu hören. Dort kann über das Abstimmungs-Tool für den eigenen Favoriten gestimmt werden. Das Voting startet am 30. September und läuft bis zum 11. Oktober um 24 Uhr. „Der Wettbewerb ,Lied für Lautern’ hat bisher eine tolle positive Resonanz erfahren“, so Kimmel. Sie hoffe auf viele Abstimmungsteilnehmer.