Das Pfalztheater baut in diesen Tagen sein Theaterzelt in der Nähe des Warmfreibads auf. Die erste Premiere in der Ausweichspielstätte soll nun am Samstag, 25. März, stattfinden. Diesen Sonntag bereits gibt es eine einführende Matinee dazu.

Gaetano Donizettis „Der Liebestrank“ ist die erste Inszenierung, die im Zirkuszelt zwischen Stiftswaldschule und Warmfreibad gezeigt wird. Premiere sollte zunächst am 18. März sein. „Aus technischen Gründen“ habe sie aber verlegt werden müssen, teilt das Theater mit. Am Samstag, 25. März, um 19 Uhr aber soll nun die Frühlingssaison im Zelt in der Stiftswaldstraße beginnen.

Zur Erinnerung: Wegen eines Wasserschadens kann das Große Haus des Pfalztheaters seit Ende Dezember nicht bespielt werden. Die Bühne muss erneuert werden.

Einführung am 5. März

Donizettis 1832 in Mailand uraufgeführte komische Oper stellt Chefdramaturg Andreas Bronkalla kommenden Sonntag, 5. März, ab 11 Uhr in einer Opernmatinee im Pfalztheater-Foyer vor. Auf dem Podium begleiten ihn der musikalische Leiter Anton Legkii, Regisseurin Anja Kühnhold und Ausstatterin Anna Sophia Blersch. Für musikalische Eindrücke sorgen Monika Hügel und Daniel Kim. Der Eintritt ist frei.

Der Vorverkauf für die „Liebestrank“-Aufführungen beginnt dem Theater zufolge „in Kürze“.

Die Inszenierung des Schauspiels „Das Licht im Kasten“ nach Elfriede Jelinek ist dann die nächste Premiere im Zirkuszelt: an Gründonnerstag, 6. April, ebenfalls um 19 Uhr.