Bernd Schmitt ist bekennender Kaiserslauterer. Zum Geburtstag hat er seiner Heimatstadt einen Film geschenkt. Ist es die angekündigte Liebeserklärung geworden?

Es ist der Blick über Lautern, mit dem der Film beginnt und mit dem er endet: Mit Bahnrad-Olympiasiegerin Miriam Welte hoch oben von der Dachterrasse des Rathauses. Der Sonnenuntergang am Humbergturm, den Rapper David Asphalt dort erlebt. Da ist die jüngst verstorbene Annemarie Becker, die jahrzehntelang an der Spitze eines Entsorgungsunternehmens stand, und die sagt: „Ich bin e Lautrer Atsche“ und damit einen ganzen Saal zum Lachen bringt. Da ist die Erkenntnis, „jeder kennt hier jeden. Es ist ein großes Dorf“, wie Gastronom Artur Stark das auf den Punkt bringt, was jeder Lautrer weiß. Bernd Schmitt, der viele Jahre als Reporter und Filmemacher für den SWR gearbeitet hat, wollte mit dem Film ein persönliches Lautern zeigen.

Mit seinem Stadtporträt transportiert er ein Gefühl: von Heimat, von Verbundenheit zu einer Stadt, die gerade bei ihren Bewohnern oft (zu) schlecht wegkommt. „ Kaiserslautern hat ein Imageproblem. Es ist ein bisschen unsere Mentalität, alles schlecht zu machen, aber ich bin so nicht und wollte die schönen Seiten der Stadt zeigen“, erzählt Schmitt. Deshalb startete er das Projekt „Lauter Lautrer Geschichten“, 15 Menschen haben ihm ihr Lautern gezeigt. Eins ist ihm wichtig zu betonen: „Der Film hatte nie den Anspruch, vollständig zu sein. Und es war mein privates Projekt.“ Auch wenn er Sponsorengelder eingesammelt habe, „war es allein meine Entscheidung, welches Material es in den Film geschafft hat. Auch die Stadt hatte damit nichts zu tun“, stellt er klar.

Filmemacher Bernd Schmitt hat für sein Stadtporträt an vielen Lauterer Plätzen gedreht. Foto: Claudia Schneider

Drei Vorstellungen innerhalb eines Tages ausgebucht

Das Interesse an Schmitts Film war schon im Vorfeld der Premiere am Donnerstag riesengroß. Binnen weniger Stunden waren die 628 Sitzplätze für die Premiere und die beiden Folgetermine an Pfingsten im Großen Haus ausverkauft.

Doch wie ist er nun, der Film, mit dem Bernd Schmitt, wie er selbst sagt, seiner Heimatstadt zum Geburtstag eine Liebeserklärung machen wollte?

Im Mittelpunkt des 102-minütigen Werks stehen 15 ganz unterschiedliche Menschen: Originale, Heimatverbundene, Rückkehrer und Hiergebliebene. Leute wie Architekt Klaus Meckler oder Andreas Dengel, Leiter des DFKI, die zum Studium hierher kamen und die die Stadt geprägt haben, die für den Erhalt und die Sichtbarmachung des Vergangenen gekämpft haben und für den Wandel vom Industrie- zum Servicestandort stehen. Leute wie Hannah Schumacher, Künstlerin und engagierte Ehrenamtlerin, Pfalztheater-Schauspielerin Astrid Vosberg oder Fotograf Jörg Heieck, die schon weg waren und irgendwann wieder kamen. Oder Leute wie Sänger Stephan Flesch, Olympiasiegerin Miriam Welte und Gastronom Artur Stark, die ihrer Heimatstadt treu geblieben sind und dankbar sind für die ganz unterschiedlichen Karrieren, die sie ihnen ermöglicht hat. Mit dabei sind außerdem Janina Geib, Chefärztin am Westpfalz-Klinikum, Eric Lindon, der sich in die Geschichte des 1. FCK hineingewühlt hat, Karin Kolb sowie Tim Kopta von den Skaterats und seine Freundin Clair Baumgart-Kallay.

Eine ganz besondere Stadt und ihre DNA

Anhand ihrer Geschichten, ihrer Lieblingsorte, taucht Schmitt in die Stadt ein. Er hat glaubhaft eingefangen, was das Lebensgefühl hier ausmacht, welche – auch unbekannten – Orte die Stadt zu einem Ganzen machen. Und er zeigt, dass es jede Menge Menschen gibt, die viel Herzblut investieren – für ihre Vorstellung von einem liebens- und lebenswerten Kaiserslautern.

Über 600 Menschen sahen den Film »Lauter Lautrer Geschichten« im Großen Haus des Pfalztheaters. Foto: Sara Brunn

Ein Beispiel: Hannah Schumacher, die Kultur liebt, sich mit dem Krümmer in der Bismarckstraße dafür einsetzt, dass junge Kulturschaffende einen Raum haben, in dem sie auftreten, proben oder ausstellen können. Schumacher liebt aber auch den FCK. „Die Energie, wenn Heimspiel ist, ist etwas Besonderes. Das kann man niemandem beschreiben, der nicht aus Kaiserslautern ist“, sagt sie und die Leute im Großen Haus des Pfalztheaters nicken – egal, ob Fan oder nicht. Es sind Momente wie diese, die am Donnerstagabend deutlich machen, dass es ein gemeinsames Verständnis von Kaiserslautern gibt, eine eigene DNA.

Bernd Schmitt hat in die Geschichten seiner Protagonisten alte Bild- und Videoaufnahmen verwoben, die ein Kaiserslautern zeigen, das an vielen Stellen ganz anders ist, als heute. Das große Pfaff-Werk, die erschütternden Bilder der Synagogensprengung im Herbst 1938, alte Cafés, Sportstätten und das Ausstellungsgelände im heutigen Volkspark.

„Es gab zwei Dinge, die für mich bei dem Projekt einfach eine wunderschöne Erfahrung waren“, berichtet Schmitt. Einmal der Vertrauensvorschuss, den die Menschen ihm entgegengebracht hätten und „die Erkenntnis, dass es in dieser Stadt eine Menge junger Leute gibt, die Power haben, die etwas machen und bewegen wollen“.

Großes Lob für das Stadtporträt

Ob der Film den Menschen gefallen habe, könne er noch immer schwer einschätzen, erzählt Schmitt am Tag nach der Premiere – trotz fast ausschließlich positiver Rückmeldungen.

„Toll“ oder „super“, „ein schöner Film“ waren nach der Premiere an der Garderobe des Pfalztheaters die am häufigsten benutzten Vokabeln. Ilse und Georg Kämmer waren sich einig: „Der Film war super, es war ein Erlebnis, dabei gewesen zu sein.“ In Anna Schäfer weckte der Film vor allem „so viele alte Erinnerungen“. Da war „die Ausstellung, der heutige Volkspark“, die sie auf alten Aufnahmen von früher erkannt habe. „Und in der Huberkapelle bin ich als Kind noch zum Gottesdienst gegangen“, erzählte sie. „Die ganzen Persönlichkeiten“ und die Tatsache, dass mit dem Film ein Stadtporträt entstanden ist, das sowohl Altes als auch Neues zeigt, empfand Susanne Kämmer als besonders gelungen. Kerstin Hahn schloss sich dieser Meinung an: „Der Film war wirklich schön. Was mir daran am besten gefallen hat, war, dass man das Schöne von Kaiserslautern gezeigt hat, auch was es heute noch Gutes gibt“, das komme in der allgemeinen Wahrnehmung aktuell oft zu kurz. Während die meisten die Stadt als treffend beschrieben empfanden, hatte eine Frau im Foyer auch Kritik an der Szenenauswahl: „Ich finde, dass es eher die Oberschicht zeigt, nicht jeder Lautrer würde sich da wiederfinden, glaube ich. Mir selbst hat der Film aber gefallen“, sagte sie. Als Mitarbeiterin der Verwaltung wollte sie ihren Namen in der Zeitung lieber nicht lesen.

Schmitt überlegt: Ja, das könne schon sein, aber er habe nach vielen Jahren als Journalist in seiner Heimatstadt bewusst einmal den Blick von den Problemen und Schwierigkeiten weglenken wollen.

Oder um es mit den Worten von Hannah Schumacher zu sagen: „Ich liebe Kaiserslautern. Ich hätte nie gedacht, dass ich das einmal sage.“