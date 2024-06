Die Künstlerin, Pädagogin und „Belleville“-Betreiberin gehört mit ihrem Programmpunkt „À Table – Zu Tisch vorm Belleville“ selbst zu den diesjährigen Gastgebern der „Langen Nacht“. Doch sie lässt es sich nicht nehmen, auch selbst einen Tipp zum kulturellen Nachtwandern am 22. Juni zu nennen. Gar nicht so einfach bei der Vielfalt.

Den roten Faden, nach dem sie ihre Auswahl treffe, erklärt sie so: „Für mich persönlich ist die ,Lange Nacht der Kultur' eine Einladung zum Flanieren durch die Stadt und dabei Orte zu entdecken, die neu gesehen werden können, neu bespielt werden können und neu auf sich aufmerksam machen können. Es ist eine Einladung dazu, Überraschendes zu erleben und die vielen Lichter und Blickwinkel auf Kaiserslautern und seine Kultur wahrzunehmen.“

Bei dem hell erleuchteten Flanieren in dieser Kulturnacht schlägt die Kulturschaffende auch gleich einen hell erleuchteten Ort zum Verweilen vor: Die Illumination von Ingo Bracke auf der Fassade des Museums Pfalzgalerie ab 22.15 Uhr. „Sie findet, glaube ich, zu drei verschiedenen Uhrzeiten statt. Ich empfehle natürlich die späteste, da die Illumination sicherlich umso schöner zur Geltung kommen wird, je dunkler es ist.“ Die Lichtprojektion von Bracke passe laut Bartenschlager perfekt zum Thema „Flanieren durch die Stadt“ und „Orte im neuen Licht sehen“.

„Diese Projektion anzuschauen, nachdem man schon so viele andere kleine Highlights an diesem Abend erlebt hat, wird mit Sicherheit vor der kultur- und geschichtsträchtigen Kulisse des Museums inspirierend auf den Betrachter wirken. Und wenn man sich dann von der Projektion abwendet, hat man von dem erhobenen Platz des Museums aus die Lichter der Stadt vor sich“, sagt Bartenschlager. „Dieser Blick über die Stadt, vom Betzenberg-Wald über die Lichter der Altstadt bis hin zum beleuchteten Theater und Rathaus – genau hier finde ich das Thema ,neues Licht auf etwas werfen' in Zusammenhang mit dem Flanieren besonders gut gelungen“, schwärmt die Künstlerin. Ja, zweifellos ein perfekter Programmpunkt, um die leuchtende Nacht der Kultur 2024 mit einem letzten Lichtblick abzuschließen. Doch zuerst: Viel Freude beim Flanieren!