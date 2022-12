So viele Traktoren in einer Stadt – das gibt’s eigentlich nur, wenn Bauern demonstrieren. Diesmal jedoch sind die Land- und Forstwirte nicht unterwegs, um ihrem Unmut Luft zu machen, sondern um für Freude bei den Zuschauern zu sorgen. Rund 70 Traktoren beteiligten sich am Freitagabend an der Lichterfahrt, die von Landstuhl aus über Weilerbach bis nach Kaiserslautern führte.

