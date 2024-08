Bedürftigen Kindern zu helfen, das war sein Antrieb. Mit ganzer Kraft setzte sich Jürgen Bohnert über 20 Jahre dafür ein. Der von ihm gegründete Verein „Lichtblick 2000“ ist längst zu einer Institution in Stadt und Landkreis geworden. Dieser muss nun ohne seinen Gründervater auskommen. Jürgen Bohnert ist Anfang August nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben.

Eine schöne Kindheit habe er gehabt, erzählte Jürgen Bohnert, wenn er erklärte, warum er den Verein „Lichtblick 2000“ aus der Taufe gehoben hat. Mit ihm wollte der gebürtige Kaiserslauterer Kindern und deren Familien helfen, die weniger Glück im Leben haben. Im Rundbau in Kaiserslautern ist Bohnert aufgewachsen, lernte bei Pfaff Mechaniker, machte dann bei Auto Hübner eine kaufmännische Ausbildung. Bei der Gasanstalt Kaiserslautern wurde er schließlich Energieberater. Vielen Kaiserslauterern wird Bohnert, der in Trippstadt lebte, als der Gründer von „Lichtblick 2000“ in Erinnerung bleiben. Der Verein, der inzwischen 139 Mitglieder hat, setzt sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche ein. Er bietet Beratung und Unterstützung – „nie in Form von Bargeld, sondern stets zweckgebunden“, wie Bohnert immer betonte.

Während der Corona-Lockdowns versorgte der Verein Kita-Kinder beispielsweise zuhause mit Bastelmaterialien. Mal zog Bohnert los, um mit dutzenden Kindern gemeinsam Winterschuhe oder -jacken zu kaufen, mal lud er Familien zu einem Tag im Zoo oder auf der Gartenschau ein. „Sie sollen spielen, lachen und ihre Freude haben“, sagte er. Kinderlachen war die Währung, in der der langjährige Vereinsvorsitzende entlohnt wurde. Den Kleinsten der Gesellschaft zu einem besseren Leben zu verhelfen, war sein Antrieb. Für sein Engagement wurde er unter anderem mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet.

„Jürgen Bohnert war ein Visionär“

Schon 2023 reifte bei ihm die Entscheidung, die Führung des Vereins in jüngere Hände zu geben. Weil Bohnert erkrankte, übernahm Florence Asmus, seine Stellvertreterin, den Vereinsvorsitz im vergangenen Sommer kommissarisch, seit April 2024 führt sie Bohnerts Lebenswerk als Vorsitzende weiter. Jürgen Bohnert wurde Ehrenvorsitzender. „Jürgen wird uns wahnsinnig fehlen“, sagt Asmus. Er sei ein Visionär gewesen, sei den Menschen stets auf Augenhöhe begegnet, habe die unterschiedlichsten Akteure zum Wohl der Kinder zusammengebracht. „Mit Herzblut und Engagement habe er im Verein seine Werte vorgelebt“, so Asmus. Diesen wolle man in seinem Sinne weiterführen.

Mit Jürgen Bohnert verliert die Stadt einen Kämpfer für die Belange benachteiligter Kinder und Jugendlicher.

Die Urnenbeisetzung findet heute, Donnerstag, 14 Uhr auf dem Friedhof in Trippstadt statt.