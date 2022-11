Es war mal wieder unglaublich. Und ganz so wie immer. Gute drei Stunden lang arbeitete sich der Stadtrat am Montag an einem einzigen Tagesordnungspunkt ab – nachdem er schon eine ganze Stunde mit Anfragen der Ratsmitglieder verbracht hatte. Dann war mit 19 Uhr die Zeit für den 29 Punkte umfassenden öffentlichen Teil rum. Dass es ungefähr so verlaufen würde, war im Prinzip schon klar, als das Gremium beschloss, den Punkt 22 – „Zukunft der heilpädagogischen und integrativen Kitas“ – nach vorn zu verlegen. Ein untrügliches Zeichen dafür, dass es dabei mal wieder etwas länger dauern wird.

Tatsächlich ging es um ein wichtiges und dringliches Thema, auf das schon in der Demo zuvor auf dem Rathausvorplatz hingewiesen worden war. Eine Änderung der gesetzlichen Vorgaben bedroht die Kitas der Lebenshilfe, in der Kinder mit Beeinträchtigung individuelle Förderung erhalten, in ihrer Existenz. Die Urheberin des Problems, die Landesregierung, war nicht vor Ort, und so wurden jene, die die Vorgaben umsetzen, kopfschüttelnd und erbost gehört. Jene Vertreter des kommunalen Zweckverbandes waren in der Anhörung nicht wirklich zu beneiden, doch verantwortlich zu machen sind sie nicht. So war es letztlich eine recht ermüdende Stellvertreter-Diskussion, die in nicht mehr als einem Appell des Stadtrats an die Landesregierung münden konnte.

Durch aus

Als der Hammer für den öffentlichen Teil der Sitzung zu fallen drohte, entschied sich der Rat für ein kleines Novum: Es wurde über 19 Uhr hinaus öffentlich weiter getagt – um im Schweinsgalopp wenigstens die zeitkritischen Themen durchzuprügeln und noch schnell 13 Beschlüsse zu fällen. Darunter nicht uninteressante. Und auch welche, mit denen die Stadt etwas für ihr Image tun kann. Dass es Künstler in diesen Zeiten nicht einfach haben, ist kein Geheimnis. Viele Menschen halten sich immer noch von Konzerten und Ausstellungen fern – sei es aus Angst vor Corona, inzwischen angewöhnter Trägheit oder nun aus finanziellen Sorgen. Da ist das Angebot der Stadt, für 90 Euro Miete – oder gar kostenfrei – ein 40 Quadratmeter großes Atelier im Wadgasserhof zu bekommen, eine tolle Sache.

Dass die Ateliers nicht schon lange weg sind, verwundert auf den ersten Blick. Doch der Haken ist offenbar die begrenzte Zeit. Zwar wurde sie schon von einem halben auf ein Jahr ausgedehnt, doch selbst dann überlegen Künstler, ob sie ihr bisheriges Atelier aufgeben sollen und anschließend womöglich ohne dastehen. Abgesehen vom stressigen Umzug. Zu hoffen bleibt, dass die Räume ihre geeigneten Nutzer finden. Und aus dem Pilotprojekt vielleicht ein längerfristiges wird, ein Erfolgsmodell, das die Kunstszene in Kaiserslautern am Leben erhält.

Gewinn für Künstler und Publikum

Das wünscht man sich auch für die Musikszene. Denn was einmal verschwunden ist, ist kaum wiederzubeleben. Sind Clubs erst einmal geschlossen, haben Musiker keine Auftrittsmöglichkeit mehr. Deswegen muss alles getan werden, sie zu unterstützen. Das geht am einfachsten, indem man die nun wieder stattfindenden Konzerte besucht. Simpler bekommt man kaum eine Win-win-Situation: Die Musiker können ihrer Profession nachgehen, und die Besucher haben Spaß und Ablenkung in diesen oft tristen Zeiten voller Krisen. Wer kann das nicht gebrauchen? Also: Einfach mal ausprobieren – und wieder feststellen, wie gut es tut.

Ob die trübe Zeit mit Weihnachtsbeleuchtung erhellt werden soll, darüber streiten sich in Kaiserslautern die Geister. Nachdem der Stadtrat bereits im Juli beschlossen hatte, angesichts der Energiekrise darauf zu verzichten, entbrannte die Diskussion darüber mit näherrückendem Advent. Noch am Montag appellierte der Oberbürgermeister an die Ratsmitglieder, zu Beschlüssen zu stehen, am Mittwoch kam die Nachricht, die Stadt wird nun doch den Baum vor Peek und Cloppenburg mit LED-Beleuchtung schmücken sowie die vorhandene an sieben Platanen einschalten.

Platz für Zwischentöne

Auch in der RHEINPFALZ-Redaktion gibt es unterschiedliche Meinungen: In einem „Pro und Contra“ stritten zwei Kollegen gestern öffentlich darüber. Und ich schließe mich ihnen an, ja, ich muss ihnen völlig Recht geben. Jawohl, beiden! Gerade in der gegenwärtigen Stimmung tut ein wenig hoffnungsverheißendes Licht zu Weihnachten gut, und energetisch ist es mit LED keine große Verschwendung. Auf eine überbordende Beleuchtung, bei der es an jeder Ecke leuchtet und blinkt und man sich vor fassadenkletternden Weihnachtsmännern und Elchen nicht retten kann, verzichte ich gern. Weniger ist oft mehr. Und so finde ich einen schön geschmückten Baum, der einen Akzent setzt, besser als massenweise kitschige Deko.

Es gibt auch bei dieser Frage eben nicht nur schwarz und weiß. Und dass der Stadtvorstand noch mal die Entscheidung überdacht hat, ist gut. Zu Beschlüssen soll man stehen. Aber Flexibilität zum Nachjustieren darf und muss sein.