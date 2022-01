Ein Zeuge hatte in einem Geschäft das Licht einer Taschenlampe bemerkt und die Polizei informiert. Wie die Beamten mitteilen, sind in der Nacht zum Mittwoch Unbekannte in der Mainzer Straße in einen Sanitärbetrieb eingebrochen. Kurz vor 3 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei. In dem Geschäftshaus hatte er den Schein einer Taschenlampe bemerkt. Er befürchtete einen Einbruch – und lag damit richtig. Wie sich herausstellte, waren tatsächlich Diebe in das Gebäude eingedrungen. Die ausgerückten Einsatzkräfte suchten alle Räume ab, konnten die Einbrecher allerdings nicht mehr dingfest machen. Die Täter hatten sich bereits aus dem Staub gemacht. Ob etwas gestohlen wurde, steht aktuell nicht fest. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen.