Seit der Central-Kino-Schließung gibt es nur noch ein Kino in der Lautrer Innenstadt. Im Union-Theater bleibt Hollywood weiter außen vor. Einige Formate wurden wiederbelebt.

Das Union-Theater in der Kerststraße ist das letzte Kino in Kaiserslauterns Innenstadt, seit vor einem Jahr das Central-Kino an der Stiftskirche geschlossen hat. Die Provinz 80 GmbH, welche das Studio für Filmkunst seit 2004 betreibt, profitiert zwar davon, das einzige Lichtspielhaus in der City zu sein – doch nur in Maßen.

„Wir haben einen leichten Anstieg der Besucherzahlen im zweiten Halbjahr 2025 verzeichnet – allerdings nur im einstelligen Bereich“, erläutert Stefan Sprengart, der Geschäftsführer der Provinz 80 GmbH. Im Frühjahr und Sommer sei nicht so viel los wie in der kalten Jahreszeit, weiß der langjährige Kinomacher aus Erfahrung – schließlich betreibt die vielfach ausgezeichnete Gesellschaft schon seit 1987 das Provinzkino in Enkenbach.

Manchmal ein Film, manchmal auch zwei

Ob sich das Programm in Kaiserslautern im vergangenen Jahr aufgrund der Monopolstellung in der Innenstadt vergrößert hat, lässt sich laut Sprengart nicht genau sagen. Es komme auf das Angebot an: Gebe es viele Filme, die zum Konzept des Studios passen, zeige man zwei am Abend – um 18 und um 20.15 Uhr –, gebe es nicht so viele, sei es nur einer. Neue Filme starten nach wie vor am Donnerstagabend.

Wiederbelebt wurden einige Veranstaltungen, beispielsweise das Frühstückskino: Einmal im Monat wird sonntags um 11 Uhr ein Film gezeigt – meistens einer aus dem Programm. Dazu gibt es Kaffee und Croissants, was immer gut ankomme. Bereits seit 15 bis 20 Jahren arbeitet das Studio für Filmkunst mit Vereinen und Institutionen zusammen, beispielsweise präsentieren sich bei „Engagiert im Union“ Ehrenamtliche. Mit dem Förderverein Unionsviertel gab es unter anderem Konzerte, Filmvorführungen oder auch mal einen Vortrag. Tradition ist es außerdem, dass jeden Sonntag ein Kinderfilm gezeigt wird.

Inspiration und Information auf der Berlinale

Für vier Vertreter der Betreiber-GmbH war der Besuch der gerade zu Ende gegangenen Berlinale wieder ein festes Ritual. „In einer Woche kann man sich einen Überblick darüber verschaffen, was die Verleiher demnächst herausbringen“, erläutert Stefan Sprengart die Beweggründe für die Reise zum Filmfestival in der Hauptstadt. Außerdem schätzt er die zahlreichen Gespräche mit anderen Kinobetreibern. Die Zeiten, in denen internationale Stars wie George Clooney in Berlin über den roten Teppich spaziert seien, die seien mittlerweile vorbei. „Die großen Stars fahren lieber im Sommer nach Cannes“, weiß er.

Und die meisten kommerziellen Filme aus Hollywood, die stehen eh nicht auf dem Programm des Studios für Filmkunst in dem historischen Gebäude aus dem Jahr 1828. Der meistgesehene Film im vergangenen Jahr sei eine französische Komödie mit dem Titel „Die leisen und die großen Töne“ gewesen.