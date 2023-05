Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Für die U21 des 1. FC Kaiserslautern endet am Samstag mit dem Spiel beim FC Karbach eine enttäuschende Meisterrunde in der Fußball-Oberliga. Beim FCK II sind alle froh, dass die Runde nun vorbei ist. Am Samstag stehen dann auch einige Abschiede an.

Neun Spiele, ein einziger Sieg und vier Unentschieden – das war beileibe nicht das, was man sich beim 1. FC Kaiserslautern II für die Meisterrunde in der Oberliga vorgestellt hatte. Schon