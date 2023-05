Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einige Teams sind schon in der Sommerpause, während verschiedentlich noch der Ball über das Tennisnetz geschlagen wird. So auch bei den Herren 70 in der Regionalliga Süd-West. Diese unterlagen gegen den TC Haßloch wie zu erwarten mit 1:5.

Immerhin gelang dem TC Rot-Weiß Kaiserslautern ein Spielgewinn in der Partie gegen den TC Haßloch, der bis zuletzt um die Meisterschaft in der Regionalliga ringt. In den Einzeln war es