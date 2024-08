Die großen Ferien biegen auf die Zielgerade, die letzte Ferienwoche bricht an. Damit steht auch die letzte Sommertour der RHEINPFALZ 2024 auf dem Programm. Am Mittwoch, 21. August, besuchen wir den Hauptfriedhof. Ab 10 Uhr ist das Anmeldetelefon am Montag, 19. August, freigeschaltet.

Rolf Conrad und Thomas Butz vom FCK-Museum werden eine Besuchergruppe zu den letzten Ruhestätten von verdienten Spielern, Sportlern und Funktionären des 1. FC Kaiserslautern