Der Hospizverein für Stadt und Landkreis Kaiserslautern bietet am Mittwoch, 18. September, 16.30 bis 21 Uhr, einen Letzte-Hilfe-Kurs in seinen Räumen im Hertelsbrunnenring 22 an. Der Kurs richtet sich an Angehörige und Interessierte, die eine Orientierung im Umgang mit Sterben, Tod und Trauer suchen. Besprochen wird die Normalität des Sterbens als Teil des Lebens sowie wichtige Themen wie Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht. Auch mögliche Beschwerden im Sterbeprozess und Maßnahmen zu deren Linderung werden im Kurs behandelt, heißt es in der Veranstaltungsankündigung. Darüber hinaus überlegen die Teilnehmer, wie Abschiede gestaltet werden können, ohne dabei die eigenen Grenzen nicht außer Acht gelassen werden sollen. Der Kurs wird von erfahrenen und zertifizierten Kräften aus der Hospiz- und Palliativarbeit moderiert. Die Teilnahme am Kurs ist kostenfrei, der Hospizverein freut sich über eine Spende. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, Anmeldungen sind möglich unter Telefon 0631 34377504 oder per E-Mail an akademie@hospiz-kaiserslautern.de.