Die letzte Fahrt steht kurz bevor. Am Montagabend endet die Lauterer Maikerwe – letzte Gelegenheit also, sich in die Lüfte zu schwingen, was Süßes einzuverleiben, gar im Biergarten zu sitzen. Oder noch mal rasch die von vorangegangenen Besuchen übrig gebliebenen Bons einzulösen. Was die Lauterer Kerwe zweimal im Jahr so alles zu bieten hat, das haben jedenfalls übers zweite Maikerwe-Wochenende die Besucher noch einmal weidlich genutzt. Am Samstag war der Messeplatz voll, drängten sich einmal mehr die Kerwegäste schon am Nachmittag. Auch gestern herrschte Hochbetrieb. Bemerkenswert, wie störungsfrei die Kerwe zumindest Stand Samstag verlaufen ist. Bewährt hat sich offenbar die Regelung, den Platz etwas früher zu schließen. Bis Mitternacht am Wochenende und bis 23 Uhr an Wochentagen muss genügen. Tut’s auch.

Am Montagabend aber sollten Besucher auch so lange bleiben – zumindest bis 22 Uhr, wenn das Kerwefeuerwerk aufsteigt, mit dem sich einmal mehr die Schausteller bei ihren Gästen bedanken. Dann ist Schluss, und dann steht auch der Riesen-Kettenflieger (unser Bild) still. 80 Meter hoch ist die Mittelsäule des Fahrgeschäfts, das aus den Niederlanden angerollt und in diesem Jahr die Hauptattraktion ist.