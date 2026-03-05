Peter Probst, Grimme-Preisträger und Autor, stellt seinen neuen Kriminalroman „Am helllichten Tag“ in einer Lesung in Pirmasens vor. Der Thriller „Am helllichten Tag“, erschienen im Heyne-Verlag, spielt in Pirmasens und verbindet die realen, bis heute ungeklärten Vermisstenfälle dreier Kinder aus den 1960er- und 1970er-Jahren mit einem fiktiven Gegenwartsfall.

Die Story: Die junge Journalistin Toni kehrt nach dem Tod ihres Vaters in ihre Heimatstadt Pirmasens zurück und stößt auf einen Brief, der auf eine Schuld ihres Vaters hinweist. Ihre Recherchen führen sie zu den mysteriösen Vermisstenfällen, die sich immer freitags in der Nähe des Exerzierplatzes ereigneten. Als sich die Vergangenheit zu wiederholen droht, wird Toni von ihrem journalistischen Spürsinn angetrieben, die Wahrheit ans Licht zu bringen.

Der in München lebende Peter Probst ist ein erfahrener Schriftsteller und Drehbuchautor, der unter anderem für „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ schrieb. Seit 1988 unterrichtet er Drehbuch und Dramaturgie und wurde mehrfach ausgezeichnet, darunter mit dem Adolf-Grimme-Preis. Seine Werke umfassen Kriminalromane wie „Blinde Flecken“ und autofiktionale Romane wie „Ich habe Schleyer nicht entführt“. Die Lesung in Pirmasens bietet die Gelegenheit, den Autor persönlich zu erleben.

Die Veranstaltung findet am Freitag, 6. März, im Elisabeth-Hoffmann-Saal des Forums Alte Post statt. Einlass ist ab 19 Uhr, die Lesung beginnt um 19.30 Uhr. Im Anschluss folgt ein moderiertes Gespräch zwischen Autor und Publikum. Karten sind in der Stadtbücherei erhältlich. Reservierungen können telefonisch unter 06331 842359 oder per E-Mail an stadtbuecherei@pirmasens.de vorgenommen werden.