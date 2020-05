Mit einem Text von David Foster Wallace beschäftigt sich der nächste Beitrag der Pfalztheater-Youtube-Reihe: Es liest Rainer Furch. Der Beitrag ist ab Freitag, 18 Uhr, zu sehen.

Laut Ankündigung des Pfalztheaters zählt der „viel zu früh verstorbene“ US-Amerikaner David Foster Wallace mit Romanen wie „Unendlicher Spaß“ zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. In seiner einzigen überlieferten Rede „Das hier ist Wasser“, die er 2005 vor Collegeabsolventen hielt, zeige Wallace in einem kurzen Text, was es bedeutet, Denken zu lernen.

Aus diesem Text voller Weisheit und Humor liest nun Schauspieler Rainer Furch am Freitag, 15. Mai. Das Video ist ab 18 Uhr auf dem Youtube-Kanal des Kaiserslauterer Theaters zu finden. Adresse: www.YouTube.com/pfalztheater.