In der Reihe „Klangfarben – Musik und bildende Kunst“ laden die Freunde des Museums Pfalzgalerie Kaiserslautern (mpk), Museumsplatz 1, am Sonntag, 11. Februar, um 11 Uhr zu einer Lesung mit Jazzimprovisationen zu „Der Baum blüht trotzdem – Deutsche Exilliteratur 1933-1945“ ein. Der Eintritt beträgt 12, ermäßigt acht Euro, jeweils zuzüglich dem üblichen Eintritt. Wegen der begrenzten Platzkapazität empfiehlt sich eine Anmeldung unter Telefon 0631 3647-205 oder per E-Mail an anmeldung@mpk.bv-pfalz.de. Nach dem 30. Januar 1933 haben mehr als 2000 Autorinnen und Autoren Deutschland verlassen; darunter weltbekannte wie Lion Feuchtwanger oder die Familie Mann, aber auch junge und noch unbekannte wie Anna Seghers. Für alle galt, sie waren von ihrem Leserpublikum abgeschnitten und in ihren Publikationsmöglichkeiten stark eingeschränkt. Dutzende haben das Exil nicht überlebt, haben sich umgebracht oder sind an den Bedingungen elend zugrunde gegangen wie Else Lasker-Schüler. Dennoch wurde im Exil weitergeschrieben und veröffentlicht. In einer Begleitveranstaltung zur Rudolf Levy-Ausstellung im mpk (noch bis 25. Februar) erinnert Morphy Burkhart von der Buchhandlung Blaue Blume zusammen mit der Schriftstellerin und Theaterpädagogin Eva Paula Pick, beide Kaiserslautern, an die Literatur des deutschen Exils. Sie stellen Autoren und ihre Texte vor und ordnen die Bedeutung der im Exil geschrieben Literatur ein. Begleitet wird die Veranstaltung vom Pianisten Martin Preiser.