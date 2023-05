Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Rahmen des Literaturfestivals der Stadt liest an diesem Sonntag in Kaiserslautern die Schauspielerin Marie Theres Relin über „Thomas Mann und die Musik“. Auf dem Flügel begleitet wird sie von Sachiko Furuhata.

Die musikalische Lesung beginnt am Sonntagnachmittag um 17 Uhr in der Scheune des Theodor-Zink-Stadtmuseums. Marie Theres Relin − Tochter der großen Maria Schell und Ex-Frau des Dramatikers