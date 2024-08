Mit der RHEINPFALZ unterwegs: Gute äußere Bedingungen – kein Regen, keine Hitze – eine anspruchsvolle, aber machbare Strecke und knapp drei Dutzend RHEINPFALZ-Leserinnen und -Leser. Das waren die Zutaten für die Wanderung am Mittwoch. Einen Snack gab es obendrein.

Heinz Baumann hatte vorgesorgt. „Man braucht immer einen Plan B“, meinte der langjährige Wanderführer der Sommertour „Mit der RHEINPFALZ unterwegs“ lapidar. Denn: Der Himmel präsentierte sich am Mittwoch wolkenverhangen, die Wetter-Apps auf den Mobiltelefonen zeigten Regenschauer, möglicherweise gar Gewitter an. „Sollten wir gewaschen werden, können wir uns dort in der Röhre unterstellen und könnten dann auch mit dem Bus zurückfahren“, erklärte Baumann unmittelbar vor Beginn der Wanderung.

Um es kurz zu machen: Die Röhre, die Unterführung der Bahnstrecke, erreichte die rund drei Dutzend Köpfe zählende Wandergruppe zwar nach rund 7,5 zurückgelegten Kilometern, unterstellen musste sich aber niemand. Das Wetter hielt und die Wolkendecke sorgte dafür, dass die Sonne nicht allzu stark auf die Wanderer niederbrannte. Stattdessen gab es an dem Wegpunkt eine Raststelle, an der Wasser, Apfelschorle und mit Fleischkäse belegte Brötchen gereicht wurden.

Wolkendecke hält die sengende Sonne fern

So gestärkt nahm die Wandergruppe die letzte Etappe unter die Sohlen. Leicht bergan führte der Weg zunächst, bevor es durch den Wildpark ging, vorbei an Wildschweinen, Auerochsen und anderen Tieren zurück zum Startpunkt auf dem Betzenberg. Mit dabei war auch Heidemarie Kratzenberg, lange Jahre in Diensten der RHEINPFALZ. Seit den 1970er Jahren erfasste sie vor allem Texte für das Sport-Ressort. Im vergangenen Jahr ging sie in den verdienten Ruhestand. Mitgebracht hatte sie eine alte Abrechnung ihrer Dienste. Im November 1977 wurden ihr vom Verlag 30 Mark überwiesen. „Wir haben damals sechs Mark in der Stunde verdient“, blickt die 79-Jährige zurück.

Treffpunkt der knapp vierstündigen Veranstaltung war um kurz nach 9 Uhr die Voltairestraße auf dem Betzenberg gewesen, von wo sich die Gruppe zunächst auf den Weg auf den Kleinen Humberg gemacht hatte. „Ein Ziel, das nicht allzu oft angelaufen wird“, sagte Baumann. Auf dem Kleinen Humberg gibt es zwar keinen Turm, dafür aber eine tolle Aussicht auf den höchsten Berg der Pfalz, den Donnersberg. „Da laufen wir heute aber nicht mehr hin“, meinte Baumann. Vielleicht beim nächsten Mal, im nächsten Jahr.