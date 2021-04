Herbert Kempmann hat sich über den Sicherheitsdienst beim Impfzentrum geärgert, berichtet er am Lesertelefon. Weil er zu früh zu seinem Termin erschienen war, durfte ihn das Taxi nicht bis zum Eingang bringen. Stattdessen musste er die Strecke laufen, dabei sei er doch gehbehindert, klagt der 78-Jährige.

Am 8. April habe er einen Termin im Impfzentrum gehabt, schildert Kempmann. Mit dem Taxi sei er allerdings zu früh dagewesen und wurde am Eingang zum Gelände angehalten. Er habe das Sicherheitspersonal gebeten, das Taxi bereits bis zum Eingang des Impfzentrums fahren zu lassen, weil er gehbehindert sei. Doch auch als er seinen Schwerbehinderten-Ausweis vorgezeigt habe, wurde ihm kein Einlass gewährt. Das Personal habe sehr barsch reagiert. „Es ist doch egal, wo ich warte“, sagt Kempmann am Telefon. Da er die Wartezeit im Taxi hätte zahlen müssen und der Fahrer weiter musste, sei er ausgestiegen und wurde später mit anderen Wartenden vorgelassen. Er sei dann mühsam mit seinem Rollator den weiten Weg zum Eingang gelaufen.

Grundsätzlich sei der Zutritt in das Impfzentrum erst 15 Minuten vor dem Termin möglich, teilte Kreissprecherin Georgia Matt-Haen mit und schiebt nach: „Auch Personen, die berechtigt sind, mit dem Fahrzeug vor die Halle zu fahren, bekommen erst 15 Minuten vor ihrem Termin Einlass.“ Der Sicherheitsdienst sei aber nochmals sensibilisiert worden, Transportmitteln wie Taxis und Krankenwagen die Zufahrt früher zu ermöglichen, betont die Kreissprecherin.

Auch wenn sich Kempmann über die Einlasssituation geärgert hat, gab es auch Lob für das Team vom Impfzentrum. „In Inneren lief alles gut. Das Personal war sehr höflich und zuvorkommend“, sagt der Senior.