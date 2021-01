Endlose Warterei hier, prompte Erledigung dort: Leserinnen und Leser haben bei der Terminvereinbarung für eine Corona-Impfung unterschiedliche Erfahrungen gemacht.

Warterei hier, prompte Erledigung dort: Leserinnen und Leser haben bei der Terminvereinbarung für eine Corona-Impfung unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Um für meine betagte Mutter einen Impftermin zu vereinbaren, habe ich Montagmorgen gleich die Seite des Landes aufgerufen. (...) Schnell das Formular ausgefüllt, auf „absenden“ klicken, dann bin ich fertig – dachte ich. Aber nein. Immer wieder wurde mir mitgeteilt, die Postleitzahl sei nicht korrekt. Meine Mutter lebt in Hohenecken (67661). (...) Also habe ich es mit meiner Adresse in Siegelbach (auch 67661) probiert, ebenfalls Fehlanzeige. Die Adresse meiner Schwester, die auf dem Lämmchesberg (67663) wohnt, ergab die gleiche Fehlermeldung. (...) Zwischendurch haben sowohl meine Mutter als auch ich unermüdlich bei der Hotline zur Terminvergabe angerufen, erfolglos. Bis 14.15 Uhr hatte ich 106-mal (einhundertsechs!) bei der Terminvergabe angerufen. Dann: eine Warteschleife! 28:30 Minuten später - Heureka! – hatte ich endlich einen Impftermin für meine Mutter vereinbart. (...) Ich kann nur den Kopf schütteln über einen solchen Mangel an Professionalität im Angesicht dieser nationalen Aufgabe, bei der es um Leben und Tod geht. Ein derartiges Unterfangen darf nicht an einem schlecht gemachten Online-Formular scheitern (...). Ulrike Annecke

Ab 8 Uhr hatte ich versucht, telefonisch einen Termin zu bekommen. Nach etwa anderthalb Stunden und gefühlten mehr als 100 Kontaktversuchen, (...) meldete sich eine sehr nette junge Dame, die offensichtlich noch sehr entspannt meine Daten abfragte. Dann bekam ich zwei Impftermine (im Drei-Wochen-Abstand) und gute Wünsche fürs neue Jahr. Nachdem ich gelesen habe, welche Probleme es bei der Terminvergabe gab, kann ich nur sagen: „Ich hatte großes Glück!“ Horst Rochlitzer

Bei meinem Versuch, telefonisch einen Impftermin zu erhalten, waren Geduld und Nerven gefordert, was dennoch keinen Erfolg zeigte. Wenn man in mehr als acht Stunden keine Rufannahme erreichen kann, ist etwas nicht gut geplant. Gefolgt bin ich den Hinweisen des RHEINPFALZ-Artikels vom 2. Januar sowie der Notiz vom Montag und habe die vom Mainzer Gesundheitsministerium angegebene Nummer gewählt. Wenn man ein klein wenig rechnen kann, dürfte klar sein, dass bei einer Besetzung der Rufannahme mit bis zu 70 Personen für das ganze Land, wie angegeben, eine Überlastung programmiert sein musste, zumal bei den Telefonaten auch noch Infos eingeholt und Sachverhalte abgeklärt werden sollten, was ja die Dauer eines Kontaktes erheblich beeinflusst. Das sollte man aber wissen. (...) Wilhelm Jochum

Gegen 8.30 Uhr habe ich mich daran gemacht, die Online-Anmeldung für meinen Ehemann und meine Mutter zu starten. (...) Die Seite hat sich übersichtlich präsentiert. (...) Aber, zu früh gefreut, die E-Mail kann, auch nach mehrmaligen Versuchen aus unerklärlichen Gründen nicht abgeschickt werden. (...) Resignation! Der nächste Versuch gegen 9.30 Uhr zeigt auf, wo der Fehler zu suchen war, es hatten zuvor drei Kontrollkästchen gefehlt, die man anklicken muss, um zu bestätigen, dass man die Hinweise verstanden und die Datenschutzerklärung gelesen hat und man bestätigt, dass man kein Roboter ist. (...) . So ein banales Versäumnis, unfassbar, bei einer Seite, die doch wohl von Fachleuten erstellt ist! Der Registrierungsvorgang meines Mannes lief dann problemlos. Bei der Registrierung meiner Mutter trat ein weiteres Problem auf: Die Postleitzahl der Innenstadt wurde (...) nicht akzeptiert. Um die Registrierung zum Abschluss zu bringen, habe ich meine Mutter unter unserer Adresse mit dem Hinweis c/o, angemeldet. (...) Monika Blauth-Kuball