Vom schmutzigen Treppenhaus im Altstadtparkhaus am Rittersberg berichtete eine Leserin am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Die Betreibergesellschaft Park Service Hüfner aus Stuttgart teilte auf Anfrage mit, dass aufgrund von Corona-bedingter Kurzarbeit einige Modernisierungsmaßnahmen gestrichen wurden.

„Es könnte dort doch öfter mal durchgegangen und sauber gemacht werden“, bemängelte eine Leserin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Neben kleineren Abfällen sei im Treppenhaus des Parkhauses immer wieder Schimmel zu entdecken, zudem stinke es oft nach Urin.

Am vergangenen Dienstag lagen tatsächlich kleinere Abfälle auf den Stufen – Süßigkeitenpapiere, Zigarettenstummel – ein unangenehmer Gestank war indes nicht wahrzunehmen. Allerdings zieren insbesondere das Oberdeck zahlreiche Graffiti.

Anke Meisenbacher von der Betreibergesellschaft des Parkhauses, berichtet auf Anfrage, dass die Treppenhäuser „in der Regel wöchentlich gefegt und gewischt“ würden, größerer Müll werde sogar täglich entfernt. Zudem würden „Flächen im Parkhaus regelmäßig ausgespritzt“. Allerdings habe auch der Parkhausbetreiber stark mit den Folgen der Corona-Pandemie und damit verbundenen Einschränkungen zu kämpfen. Durch den Lockdown und die damit geschlossenen Kneipen, bleibe einiges an Einnahmen aus. „Die langanhaltende Schließung von Gastronomie, Kultur, Einzelhandel hat auch bei uns zu Kurzarbeit und zur Streichung geplanter Modernisierungsmaßnahmen geführt“, teilte Meisenbacher mit.

Gründliche Reinigung steht bevor

Unverändert durch Corona hielten sich im Parkhaus „zu jeder Tages- und Nachtzeit Menschen, meist Jugendliche, auf, die keine Parkkunden sind, sondern dort unerlaubt Skateboard fahren oder Party feiern wollen“, hat Meisenbacher beobachtet. Viele täten dies ohne böse Absichten, einige ließen aber auch Müll zurück, beschädigten technische Einrichtungen oder schmierten die Wände voll – recht deutlich auf der Umrandung des oberen Parkdecks zu sehen. Ganz aktuell, vergangene Woche, hatte die Firma Park Service Hüfner in diesem Zusammenhang wieder Kontakt zur örtlichen Polizei, so Meisenbacher. „Wir führen da einen Kampf gegen Windmühlen.“

In den kommenden Wochen wolle das Unternehmen seine Parkhäuser – auch das in Kaiserslautern – von Grund auf reinigen. „Danach hoffen wir auf ein reges Innenstadtleben, das uns volle Parkhäuser beschert und zu einem Ende der Kurzarbeit führt“, so Anke Meisenbacher.