Am Bild einiger Grundstücke in ihrer Nachbarschaft in Hohenecken stört sich Christina Dymszynski. Seit rund fünf Jahren stünden einige Häuser leer und die Eigentümer kümmerten sich nicht um Gebäude und Areal. „Die Häuser verkommen, das sieht nicht schön aus“, schildert sie das Bild, auch Bauschutt lagere auf einem Grundstück. „Hat die Stadt keine Handhabe, etwas dagegen zu tun?“, fragt sie.

Die Stadtverwaltung kann ihr keine Hoffnung machen. „Das Ordnungsamt kann auf solchen Grundstücken nur tätig werden, wenn eine Gefahr von ihnen ausgeht“, erläutert Stadtsprecherin Sandra Zehnle. Dies wäre der Fall, wenn zum Beispiel durch Überwuchs von Sträuchern oder ähnlichem die Sicht eingeschränkt wäre oder der Bürgersteig nicht mehr genutzt werden könne, präzisiert sie. „Die Maßnahmen beschränken sich aber nur auf die vorgenannten Beanstandungen.“

Auch die Stadtbildpflege werde nur aktiv, wenn der öffentliche Straßenraum durch die überwuchernden Pflanzen betroffen ist.

Die Untere Bauaufsicht wird laut Zehnle dann tätig, wenn von den Gebäuden eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung ausgeht – wenn also beispielsweise von den Gebäuden Bauteile herabfallen – sowie die natürlichen Lebensgrundlagen gefährdet werden.

„Dies alles erscheint in dem vorliegenden Fall jedoch nicht gegeben“, resümiert sie.