Der Kalender lässt keinen Zweifel daran: Vom Spätsommer kann man nun, im Oktober, nicht mehr sprechen, wir sind schon knietief im Herbst. Dass diese Jahreszeit aber auch ihre schönen Seiten hat, das beweisen die Fotos unserer Leser, die sich nach wie vor hinausbegeben in die Natur. Zugegeben: Die meisten Fotos entstanden an sonnigen Tagen.

Bei einem Spaziergang rund um die Felder am Tränkwald in Siegelbach, konnte Günther Pitschi „diesen wunderschönen Rehbock auf abgemähter Fläche beobachten“, schreibt uns der Fotograf. „Es war schon erstaunlich, diesen Bock so frei zu erleben, denn die meiste Zeit halten sich die Rehe und Böcke im Tränkwald auf und lassen sich selten so frei sehen.“

Ein Graureiher nahe dem Blechhammer. Foto: Frank

Unsere Leserin Maria Frank war am Blechhammer spazieren und hat bei ihrem Streifzug einen Graureiher entdeckt – und schnell ein Foto von dem Vogel gemacht, bevor er sich wieder in die Lüfte schwingen konnte.

Eine Sonnenblume wird von einer Biene angeflogen. Foto: Kimmle

Gaby und Bernhard Kimmle wohnen in Hohenecken. Dort haben es ihnen die Sonnenblumen im Garten des Nachbarn angetan. Bei genauerem Hinsehen zeigten sich auch viele fleißige Bienen, die die Sonnenblumen frequentieren. Eine schöne Detailaufnahme haben uns die beiden geschickt.

Eine Gottesanbeterin machte in der Pariser Straße Station. Foto: Schmitt

Nur ein kurzes Gastspiel gab eine Gottesanbeterin in der Pariser Straße bei Roland Schmitt. Lange genug aber, damit Schmitt den Besuch des Insekts fotografisch festzuhalten konnte. Den Beweis sehen sie rechts abgebildet.

Der Kaktus blühte im September so schön. Foto: Thum

„Beim Nachbarn blüht der Kaktus so schön. Passt zu dem schönen Tag.“ Siegfried Thum hat das Foto des blühenden Kaktus schon Ende September geschossen und uns geschickt. Mittlerweile zeigt sich das Wetter ein wenig unfreundlicher ,herbstlicher. Aber vielleicht kommt noch der ein oder anderer freundliche Herbsttag. Wer weiß?

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in den „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Dabei sind wir auf Ihre Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, etwas, das Sie gerne mit anderen teilen wollen. Schicken Sie ein Foto sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.