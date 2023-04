Einen beeindruckenden Blitz, einen Vogelschwarm am Himmel, die glühende Sonne und glitzernde Gewässer: Das sind die Fotomotive unserer Leser, die sie in der vergangenen Zeit eingefangen haben.

Den Gelterswoog an einem kühlen Abend im März zeigt das Foto von Hans-Walter Schulz. Als er das Bild aufgenommen habe, sei gerade die Sonne untergegangen und die Temperatur habe sich wieder der Null-Grad-Grenze genähert, berichtet der RHEINPFALZ-Leser.

Bei einem Ausflug nach Kaiserslautern führe sie der Weg immer auch zum Vogelwoog, berichtet Marianne Rohé aus Otterbach. Der Woog sei besonders dann schön, wenn die Sonne darin baden gehe, schreibt die Leserin. Und tatsächlich: Auf dem Bild spiegelt sich die Sonne deutlich im Wasser…

Eine besondere Aufnahme hat uns Stefan Schröder zugeschickt. Auf dem Bild ist deutlich ein langer Blitz zu sehen, der aus den grauen Wolken in Richtung Erde wandert. Das Gewitter war über der Stadt zu sehen.

Gerd Kaißling hat über dem Gelterswoog die ersten Kraniche beobachtet, die in lockerer Formation am Himmel entlangziehen. Vor dem grau-blauen Himmel heben sich die dunklen Vogel-Silhouetten deutlich ab.

Die Sonne nimmt im Bild von Karin Bauer den Mittelpunkt ein. Sie schickt ein Foto des Sonnenaufgangs, aufgenommen durch die noch kahlen Äste eines Baumes. „Guten Morgen Kaiserslautern!“, wünscht die RHEINPFALZ-Leserin zu ihrer Fotografie dazu.

Laut(r)er Häppchen

Kaiserslautern hat viele Gesichter, täglich passieren interessante Geschichten. Diese wollen wir in unserer Rubrik „Laut(r)er Häppchen“ vorstellen. Da wir nicht immer und überall sein können, sind wir auf Mithilfe angewiesen. Vielleicht entdecken Sie, liebe Leserinnen und Leser, bei einem Streifzug durch die Stadt oder die Natur etwas, das Sie mit anderen teilen wollen. Schicken Sie uns ein Foto davon mit der Mindestgröße von etwa einem Megabyte sowie ein paar erklärende Zeilen dazu per E-Mail an redkai@rheinpfalz.de.