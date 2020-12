Unterwegs in der Natur

Es ist soweit: Der Spätherbst geht, der Winter ist da. Edith Schneider hat in der vergangenen Woche bei einer Tour durch das Eselsbachtal noch ein paar Sonnenstrahlen eingefangen, die durch die Bäume hindurchbrechen. Auch Peter Spiegel war am letzten Novembertag unterwegs und hat „beim Gassigehen mit Flori noch schnell einen schönen Schnappschuss gemacht“ – die Kälte um die Pferde herum ist fast spürbar.

Hübsche Muster zeigen sich immer wieder in der Natur, so wie auf dem Foto von Johann Polt. „Diesen schön gemusterten Baumstumpf sah ich bei einem Waldspaziergang.“

Der erste Schnee ist da

„Mit dem ersten Schnee und pünktlich zum Beginn des Advent ist trotz Corona auch in diesem Jahr der Engel zur Erlöserkirche in die Stiftswaldstraße gekommen. Eine frohe Kunde!“, findet Volker Kempf. Und auch an anderer Stelle in der Stadt hat der Schnee die Leser kreativ gemacht. So haben Tom und Milla einen Schneemann in Omas Garten gebaut, erklärt Monika Netzhammer.

Und Maria Wenz freut sich: „Da hat uns der Dienstag eine wunderschöne Winterlandschaft gezaubert!“ In ihrem Garten wurden sowohl den Hagebutten als auch einer Schwengelpumpe (nicht im Bild) eine weiße Haube aufgesetzt, die Rose habe sich in den Schnee gebettet.

Imposante Landung auf dem Vogelwoog

Günther Pitschi hat bei seinem Spaziergang rund um den Vogelwoog zusammen mit seiner Frau einen Höckerschwan am Uferrand bewundert. „Wir hatten uns gerade darüber unterhalten, dass es schade ist, dass der Schwan so alleine hier stand. Kaum ausgesprochen, kam über das Schilf ein zweiter angeflogen und landete direkt in der Nähe“, berichtet er. Der Vogel „legte eine saubere Landung hin, obwohl das Wasser an dieser Stelle leicht zugefroren war“. Den Moment hielt er im Bild fest.