Machen Sie mehr aus Ihrem Zeitungsabo! Als Abonnent der gedruckten RHEINPFALZ haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre Zeitung digital zu lesen, ohne zusätzliche Kosten! Sie möchten erfahren, wie auch Sie von den Vorteilen und der einfachen Nutzung der neuen RHEINPFALZ-App profitieren können? Wir zeigen es Ihnen in einem kostenfreien, interaktiven Kurs, in lockerer Atmosphäre.

Für unsere Veranstaltung in Kaiserslautern am Dienstag, 12. Mai, 10 Uhr, im RHEINPFALZ-Schulungsraum, Spitalstraße 19-21, sind noch Plätze frei. Der Kurs dauert circa 2,5 Stunden. Kostenfreie Anmeldung direkt unter www.rheinpfalz.de/akademie, die Anmeldung erfolgt über unseren Partner doo GmbH, oder telefonisch unter 0631 3701-6690.